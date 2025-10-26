US-Fernsehen

Netflix veröffentlicht Trailer zu «The Son of a Thousand Men»

Das portugiesische Drama mit Rodrigo Santoro erzählt eine poetische Geschichte über Einsamkeit, Liebe und Zugehörigkeit.

Netflix hat den offiziellen Trailer zu «The Son of a Thousand Men» veröffentlicht. Der Film von Regisseur Daniel Rezende basiert auf dem gleichnamigen Roman des portugiesischen Autors Valter Hugo Mãe und startet am 30. Oktober 2025 in ausgewählten Kinos, bevor er am 19. November weltweit auf Netflix verfügbar ist. In der Hauptrolle ist Rodrigo Santoro zu sehen, der zuletzt in Produktionen wie «Westworld» und «Seven Kinds of Ambiguity» überzeugte.

Die Handlung spielt in einem kleinen Küstendorf, wo ein einsamer Fischer, der sich verzweifelt nach einem Sohn sehnt, eines Nachts einem geheimnisvollen Licht folgt. Dieses übernatürliche Ereignis führt ihn zu Menschen, deren Leben durch ungesagte Wahrheiten und alte Wunden miteinander verbunden sind. Der Film verwebt ihre Geschichten zu einer modernen Fabel über Menschlichkeit, Akzeptanz und die Suche nach familiärer Nähe  jenseits biologischer Bande.

Produziert wurde der Film von O2 Filmes in Zusammenarbeit mit Netflix Brasilien. Der Trailer deutet bereits an, dass Zuschauer eine visuell beeindruckende und zutiefst berührende Geschichte erwartet, die das Werk von Valter Hugo Mãe auf eindrucksvolle Weise zum Leben erweckt.



