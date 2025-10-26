«Dancing with the Stars» legt erneut zu

ABC bleibt mit seinem Dienstagabendprogramm an der Spitze: Die neueste Folge von «Dancing with the Stars» erreichte am 14. Oktober 2025 stolze 5,98 Millionen Zuschauer und einen hervorragenden 1,26-Rating in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen. Damit legte die Show bereits die vierte Woche in Folge zu und verzeichnete ein neues Saisonhoch bei der Gesamtzuschauerzahl. Besonders stark lief es auch bei den 18- bis 34-Jährigen mit einem Wert von 1,53, dem besten Ergebnis seit fast zehn Jahren. Das Motto der Woche, Dedication Night, sorgte zudem für einen Social-Media-Rekord: Mehr als vier Millionen Interaktionen machten die Ausgabe zur bislang erfolgreichsten dieser Staffel.
Parallel erzielte das Krimiformat «High Potential» um 22 Uhr 4,15 Millionen Zuschauer und ein Rating von 0,33 in der Zielgruppe. Damit lag die Serie deutlich vor dem CBS-Konkurrenten «NCIS: Sydney» (+47 %) und dominierte auch im Zusammenspiel mit NBC. Besonders bemerkenswert: Mit einer kumulierten Reichweite von 7,47 Millionen Zuschauern nach sieben Tagen linearer Ausstrahlung ist «High Potential» derzeit das meistgesehene fiktionale Unterhaltungsformat im US-Fernsehen. Auf den Streaming-Plattformen von ABC, Hulu und Disney+ verzeichnete die Serie über 20 Millionen Abrufe der aktuellen Staffel.
Am kommenden Dienstag folgt mit der Wicked Night das nächste Themen-Event von «Dancing with the Stars» (20:00 Uhr auf ABC und Disney+, am Folgetag auf Hulu). Als Gastjuror ist diesmal «Wicked»-Regisseur Jon M. Chu dabei, der die prominenten Tanzpaare zu den ikonischen Songs der Erfolgsfilme bewertet. Produziert wird die Show weiterhin von BBC Studios.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel