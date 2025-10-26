«Saturday Night Live» kündigt drei neue Episoden im November an

NBC setzt die 51. Staffel von «Saturday Night Live» mit drei aufeinanderfolgenden Live-Shows im November fort. Am 1. November führt Schauspieler Miles Teller zum zweiten Mal durch die Kultsendung. Teller ist aktuell in der Hauptrolle des kommenden Kinofilms «Eternity» zu sehen, der am 26. November startet. Für die musikalische Begleitung sorgt Brandi Carlile, die elfmalige Grammy-Gewinnerin, die ihr neues Album Returning to Myself am 24. Oktober veröffentlichte.
Am 8. November feiert Comedystar Nikki Glaser ihr «SNL»-Debüt als Gastgeberin. Die Emmy- und Golden-Globe-nominierte Entertainerin wird 2026 erneut die Golden Globes moderieren und zeitgleich ein neues Stand-up-Special auf Hulu präsentieren. Als musikalischer Gast ist der Songwriter sombr dabei, dessen Hit back to friends die Milliardenmarke an Streams überschritten hat und ihn an die Spitze der Billboard Hot 100 Songwriters-Charts brachte.
Zum Abschluss der November-Strecke übernimmt am 15. November Schauspieler Glen Powell erstmals die Moderation. Powell, bekannt aus «Top Gun: Maverick» und aktuell im Kinofilm «The Running Man» zu sehen, steht außerdem für die neue Hulu-Serie «Chad Powers» vor der Kamera. Als musikalischer Gast tritt die britische Sängerin Olivia Dean auf, deren Album The Art of Loving in fünf Ländern Platz eins erreichte. «Saturday Night Live» läuft samstags live auf NBC und parallel auf Peacock dort sind auch alle bisherigen Staffeln abrufbar.
