Netflix kündigt zweite Staffel von «Is It Cake? Holiday» an

Netflix bringt die weihnachtliche Sonderausgabe seiner beliebten Gameshow zurück: «Is It Cake? Holiday» geht am 25. November 2025 in die zweite Runde. Moderator Mikey Day führt erneut durch drei festliche Episoden, in denen sechs All-Star-Bäcker darunter drei Rückkehrer aus früheren Staffeln versuchen, Promi-Jurys mit täuschend echten Tortenkreationen zu verblüffen. In jeder Folge geht es um Anteile am 75.000-Dollar-Preispool und einen Platz im großen Finale.
«Is It Cake?» basiert auf dem viralen Internettrend, bei dem täuschend echt aussehende Kuchen alltägliche Gegenstände imitieren. Die von Dan Cutforth und Jane Lipsitz entwickelte Serie feierte 2022 bei Netflix Premiere und wurde seitdem zu einem internationalen Publikumserfolg mit mehreren Spin-offs darunter «Is It Cak3?» und die Halloween-Edition. Produziert wird das Format von Alfred Street Industries, die auch für Shows wie «Top Chef» bekannt sind.
Seit dem Start hat sich die Show zu einem festen Bestandteil des Netflix-Reality-Portfolios entwickelt. Neben den regulären Staffeln erschienen bereits Sonderausgaben wie «Is It Cake, Too?», «Is It Cak3?», «Is It Cake? Halloween» und die erste «Holiday»-Edition im Jahr 2024. Das Format wurde mehrfach für TV-Preise nominiert, darunter bei den Critics Choice Real TV Awards als Best Culinary Show und bei den Kids Choice Awards als Favorite Reality Show.
