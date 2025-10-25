US-Fernsehen

Netflix kündigt zweite Staffel von «Is It Cake? Holiday» an

von

Ab dem 25. November messen sich erneut sechs Meisterbäcker in der festlichen Spezialausgabe der viralen Backshow.

Netflix bringt die weihnachtliche Sonderausgabe seiner beliebten Gameshow zurück: «Is It Cake? Holiday» geht am 25. November 2025 in die zweite Runde. Moderator Mikey Day führt erneut durch drei festliche Episoden, in denen sechs All-Star-Bäcker  darunter drei Rückkehrer aus früheren Staffeln  versuchen, Promi-Jurys mit täuschend echten Tortenkreationen zu verblüffen. In jeder Folge geht es um Anteile am 75.000-Dollar-Preispool und einen Platz im großen Finale.

«Is It Cake?» basiert auf dem viralen Internettrend, bei dem täuschend echt aussehende Kuchen alltägliche Gegenstände imitieren. Die von Dan Cutforth und Jane Lipsitz entwickelte Serie feierte 2022 bei Netflix Premiere und wurde seitdem zu einem internationalen Publikumserfolg mit mehreren Spin-offs  darunter «Is It Cak3?» und die Halloween-Edition. Produziert wird das Format von Alfred Street Industries, die auch für Shows wie «Top Chef» bekannt sind.

Seit dem Start hat sich die Show zu einem festen Bestandteil des Netflix-Reality-Portfolios entwickelt. Neben den regulären Staffeln erschienen bereits Sonderausgaben wie «Is It Cake, Too?», «Is It Cak3?», «Is It Cake? Halloween» und die erste «Holiday»-Edition im Jahr 2024. Das Format wurde mehrfach für TV-Preise nominiert, darunter bei den Critics Choice Real TV Awards als Best Culinary Show und bei den Kids Choice Awards als Favorite Reality Show.

Kurz-URL: qmde.de/165740
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelNeue Folge «Marie Brand»nächster ArtikelFilme des Grauens: «Familie Klumps und der verrückte Professor»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Apple TV+ kündigt «The First Snow of Fraggle Rock» an US-Fernsehen Nachschub: Neue Folgen von «On the Rise: JuJu Watkins» kommen US-Fernsehen The HISTORY Channel zeigt «The Warfighters: Battle Stories» US-Fernsehen «Surviving Mormonism with Heather Gay» startet am 11. November US-Fernsehen A24-Thriller «Eddington» startet am 14. November bei HBO Max US-Fernsehen Netflix bestellt «Hollywood Arts» US-Fernsehen BET+ veröffentlicht Trailer zum Horrorfilm «A Demons Revenge»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung