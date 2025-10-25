A24-Thriller «Eddington» startet am 14. November bei HBO Max

US-Fernsehen

Ari Asters neuer Film mit Joaquin Phoenix und Emma Stone zeigt ein explosives Machtduell in einer Kleinstadt.

HBO Max bringt ab dem 14. November 2025 den neuen A24-Filmexklusiv ins Streaming. Einen Tag später, am 15. November, folgt die lineare TV-Premiere auf HBO. In den Hauptrollen spielen Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler und Emma Stone. Regie und Drehbuch stammen von Ari Aster, der gemeinsam mit Lars Knudsen auch als Produzent fungiert.Die Geschichte spielt im Mai 2020 in der fiktiven Stadt Eddington in New Mexico: Ein Streit zwischen dem örtlichen Sheriff und dem Bürgermeister eskaliert und entzündet eine gefährliche Spirale aus Misstrauen, Wut und Gewalt. Bald stehen Nachbarn, Freunde und Familien auf gegnerischen Seiten  ein Konflikt, der die ganze Gemeinschaft zu zerreißen droht.Mit «Eddington» setzt A24 seine Reihe gesellschaftlich aufgeladener Dramen fort, die psychologische Tiefe und intensive Atmosphäre verbinden. In Deutschland ist noch unklar, welcher Streamingdienst oder Pay-TV-Anbieter wie Sky Deutschland den Film ins Programm aufnehmen wird. Auch ein Erscheinungstermin ist deshalb nicht bekannt.