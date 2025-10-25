US-Fernsehen

«Surviving Mormonism with Heather Gay» startet am 11. November

Die «Real Housewives of Salt Lake City»-Starin deckt in der neuen Doku-Serie Missstände innerhalb der Mormonenkirche auf.

Bravo zeigt ab Dienstag, dem 11. November 2025, um 21 Uhr die dreiteilige Dokuserie «Surviving Mormonism with Heather Gay». Einen Tag später erscheinen alle drei Folgen exklusiv bei Peacock. In der Serie beleuchtet Heather Gay, bekannt aus «The Real Housewives of Salt Lake City» und Autorin des Bestsellers Bad Mormon, die dunklen Seiten und verborgenen Strukturen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.

In jeder der rund einstündigen Episoden spricht Gay mit Missbrauchsüberlebenden, ehemaligen Mitgliedern und früheren Kirchenführern. Dabei setzt sie sich auch mit ihrer eigenen Abkehr von der Kirche auseinander. Die Serie deckt kontroverse Praktiken und jahrzehntelang vertuschte Fälle auf  von Konversionstherapien über Machtmissbrauch bis hin zu systematischer Vertuschung.

Produziert wird «Surviving Mormonism with Heather Gay» von The Intellectual Property Corporation (IPC), einem Unternehmen von Sony Pictures Television. Neben Eli Holzman, Aaron Saidman und Showrunnerin Erin Gamble fungiert auch Heather Gay selbst als Executive Producerin.



