Apple TV+ kündigt «The First Snow of Fraggle Rock» an

US-Fernsehen

Die fröhlichen Fraggles kehren am 5. Dezember mit Musik, Schnee und einem Gastauftritt von Lele Pons zurück.

Apple TV+ bringt pünktlich zur Weihnachtszeit ein neues Special aus dem beliebten «Fraggle Rock»-Universum:feiert am Freitag, dem 5. Dezember 2025, weltweit Premiere. Die Produktion der Jim Henson Company zeigt die Rückkehr von Gobo, Red, Wembley, Mokey und Boober  und verspricht ein musikalisches Abenteuer mit jeder Menge Herz. Musikerin und Internet-Star Lele Pons ist als Gast dabei und singt gemeinsam mit Gobo das beliebte Lied Our Melody sowie zwei weitere festliche Songs.Inhaltlich dreht sich alles um das erste Schneeflockenwunder des Jahres: Während die Fraggles sehnsüchtig auf den Winter warten, bleibt der ersehnte Schneefall zunächst aus  und Gobo kämpft damit, das traditionelle Feiertagslied zu schreiben. Auf der Suche nach Inspiration wagt er sich erstmals in die Menschenwelt, die die Fraggles Outer Space nennen. Gleichzeitig bekommt Junior im Gorg-Schloss Nachwuchs in der Familie, was ihn völlig überfordert. Die Geschichte vermittelt, dass die schönsten Momente oft unperfekt sind  und gerade dadurch unvergesslich werden.Hinter dem Special steht das Team der Emmy-prämierten Serie «Fraggle Rock: Back to the Rock». Produziert wird «The First Snow of Fraggle Rock» von Lisa Henson, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld und Alex Cuthbertson. Regie führt Jon Rosenbaum, während Harvey Mason Jr. die musikalische Leitung übernimmt.