«Dark Winds» kehrt mit vierter Staffel zu AMC und AMC+ zurück

Neue Folgen werden ab Februar 2026 mit Franka Potente in wichtiger Gastrolle gesendet.

Die vielfach gelobte Crime-Noir-Seriegeht weiter: AMC und AMC+ haben bekanntgegeben, dass die vierte Staffel am 15. Februar 2026 um 21 Uhr startet. Die neuen acht Episoden führen Lieutenant Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) und sein Team erstmals über die Grenzen der Navajo Nation hinaus  direkt in das gefährliche Los Angeles der 1970er-Jahre. Dort suchen Leaphorn, Jim Chee (Kiowa Gordon) und Bernadette Manuelito (Jessica Matten) nach einem verschwundenen Navajo-Mädchen und geraten dabei in die Fänge eines obsessiven Killers mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen.Die Serie, die auf den Romanen von Tony Hillerman basiert, hat in ihren ersten drei Staffeln jeweils eine 100-Prozent-Wertung auf Rotten Tomatoes erreicht. Staffel 4 bringt nicht nur neue Schauplätze, sondern auch das Regiedebüt von Hauptdarsteller Zahn McClarnon, der neben seiner Rolle auch als Executive Producer fungiert. Ebenfalls mit dabei sind Deanna Allison als Emma Leaphorn sowie mehrere Neuzugänge, darunter Franka Potente («Lola rennt»), Isabel DeRoy-Olson, Chaske Spencer, Luke Barnett und Titus Welliver («Bosch»).Hinter den Kulissen stehen erneut große Namen: Robert Redford und George R.R. Martin produzieren gemeinsam mit Graham Roland («Jack Ryan»), John Wirth («Hell on Wheels»), Chris Eyre, Jim Chory und Anne Hillerman.