«The Rainmaker» bekommt zweite Staffel bei USA Network

US-Fernsehen

Nach dem erfolgreichen Finale hat der Sender eine Fortsetzung der Grisham-Serie bestätigt.

Der US-Sender USA Network hat die Anwaltsserieoffiziell um eine zweite Staffel verlängert. Das berichtete Variety exklusiv. Nur wenige Tage nach dem Finale der ersten Staffel ist klar: Die Adaption des gleichnamigen Romans von John Grisham geht 2026 weiter. Produziert wird die Serie von Lionsgate Television und Blumhouse Television, während die erste Staffel über alle Plattformen hinweg im Schnitt 1,3 Millionen Zuschauer erreichte.In den Hauptrollen spielen Milo Callaghan als Jungjurist Rudy Baylor, John Slattery als sein skrupelloser Gegenspieler Leo Drummond sowie Lana Parrilla, Madison Iseman, P.J. Byrne, Dan Fogler, Wade Briggs und Robyn Cara. Die Geschichte folgt Rudy, der frisch von der Uni kommend gegen mächtige Gegner im Gerichtssaal antreten muss. Gemeinsam mit seiner Chefin Bruiser (Parrilla) und dem chaotischen Paralegal Deck (Byrne) stößt er auf zwei miteinander verwobene Verschwörungen, die mit dem mysteriösen Tod eines jungen Mannes zusammenhängen.Showrunner und Executive Producer ist Michael Seitzman, gemeinsam mit John Grisham, Jason Blum, Patrick Moran, Jason Richman und David Gernert. USA-Präsidentin Val Boreland sprach von einem spannenden Kapitel, das die Dynamik und Faszination dieser Serie weiter ausbaut.