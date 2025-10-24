US-Fernsehen

Disney+ bringt dritte Staffel von «The Secret Lives of Mormon Wives»

von

Drama, Intrigen und TikTok-Skandale: #Momtok kehrt Mitte November mit neuen Folgen zurück.

Disney+ hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel der Emmy-nominierten Reality-Serie «The Secret Lives of Mormon Wives» veröffentlicht. Die neuen zehn Episoden sind ab 13. November exklusiv beim Streamingdienst verfügbar. Auch in der dritten Staffel spitzt sich der Streit rund um die Social-Media-Community #Momtok weiter zu.

Nach schockierenden Enthüllungen und gegenseitigen Anschuldigungen gerät die Freundschaft der Frauen ins Wanken. Zwischen Loyalität und Verrat verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrheit und Inszenierung, während ein moralischer Krieg zwischen #Momtok und dem konkurrierenden #Dadtok entbrennt. Im Mittelpunkt steht die Frage: Können die Frauen ihre Schwesternschaft retten  oder zerstören ihre gemeinsamen Sünden das fragile Gefüge endgültig?

Zu den Hauptfiguren gehören Taylor Frankie Paul, Demi Engemann, Jen Affleck, Jessi Draper Ngatikaura, Layla Taylor, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Miranda McWhorter und Whitney Leavitt. Produziert wird die Serie von Jeff Jenkins Productions («Bling Empire», «The McBee Dynasty», «My Unorthodox Life») in Zusammenarbeit mit 3BMG und Walt Disney Television Alternative. Zu den Executive Producers zählen Jeff Jenkins, Russell Jay-Staglik, Andrea Metz, Elise Chung, Dan Cerny, Ross Weintraub, Reinout Oerlemans, Georgia Berger, Lisa Filipelli und Danielle Pistotnik.



