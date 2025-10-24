«Love & Hip Hop: Miami» zieht zu BET um

US-Fernsehen

Neue Folgen der Reality-Reihe zeigen mehr Glamour, Drama und Neuanfänge in Floridas Musikmetropole.

BET hat offiziell bekanntgegeben, dass die siebte Staffel vonam 4. November 2025 um 20 Uhr Premiere feiert  und erstmals auf dem Sender selbst zu sehen sein wird. Die Reality-Serie, die seit Jahren die pulsierende Musik- und Influencer-Szene Südfloridas begleitet, läutet mit dem Wechsel zu BET eine neue Ära ein.Die neuen Episoden tauchen tiefer denn je in Miamis Entertainmentwelt ein und folgen Künstlerinnen und Unternehmern, die ihre Karrieren, Beziehungen und ihr Image neu definieren. Im Mittelpunkt stehen Amara La Negra, die versucht, Balance zwischen Mutterschaft, Musik und Business zu finden, Trick Daddy, der sein Restaurant-Imperium ausbaut, und Trina, die zwischen alten Gefühlen und neuen Konflikten steht. Ebenfalls mit dabei sind Michael Blackson und Rada Darling, deren unkonventionelle Beziehung für reichlich Zündstoff sorgt.Neben bekannten Gesichtern wie Shay Johnson, Miami Tip, Chyng Diamond, Bobby Lytes, Eliza Reign und Social-Media-Star Pinkydoll stoßen auch neue Persönlichkeiten wie Sonyae und Kent Jones zur Besetzung. «Love & Hip Hop: Miami» wird von Antoinette Media produziert. Mona Scott-Young fungiert als Executive Producer für Monami Productions, Lashan Browning als Executive Producer für Antoinette Media, gemeinsam mit Donna Edge-Rachell, Alissa Horowitz, Paris Bauldwin, Daniel Wiener, Brian Schornak, Eric Cyphers und Precious Tuesday. Daniel Blau Rogge ist Executive Producer für MTV Entertainment Studios, während Tiffany Lea Williams für BET Media Group verantwortlich zeichnet.