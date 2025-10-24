BET+ veröffentlicht Trailer zum Horrorfilm «A Demons Revenge»

US-Fernsehen

Der neue Teil der karibischen Dämonen-Saga startet pünktlich zu Halloween  mit Jhoné Lucas, Denise Garcia und Ex-WWE-Star Ariane Andrew in den Hauptrollen.

BET+ hat den offiziellen Trailer zu seinem kommenden Horrorfilmveröffentlicht. Der düstere Genre-Beitrag startet exklusiv am 30. Oktober 2025 beim Streamingdienst und führt die Zuschauer in die tiefsten Schatten der Karibik. Regie führte Dale Stelly, das Drehbuch stammt von Damien Douglas und Eric Falvey.Im Mittelpunkt steht erneut Peaches (gespielt von Jhoné Lucas), die nach dem Blutbad in Belize zu einer erbarmungslosen Dämonenjägerin geworden ist. Auf der Suche nach der Wahrheit hinter karibischen Legenden reist sie von Insel zu Insel  bis sie in Puerto Rico auf eine uralte Macht stößt, die Rache an ihr nehmen will. Der Film verbindet karibische Folklore mit modernen Horrorelementen und stellt die Frage, wie weit ein Mensch gehen muss, um seine Dämonen  reale wie übernatürliche  zu besiegen.Zum Cast gehören neben Lucas auch Denise Garcia, Gui Da Silva, Robert Richard, Drew Sidora, Summer Arroyo, Ian James und Ariane Andrew, die als paranormale Journalistin auf die Spur des Bösen gerät. Produziert wird «A Demons Revenge» von Damien Douglas, Cliff Reid und Matt Macur, die zusammen mit Jhoné Lucas und Steven Romero auch als Produzenten fungieren.