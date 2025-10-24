Roku bringt festliche Romantik mit «Merry Little Mystery»

US-Fernsehen

Der Weihnachtsfilm mit Jordin Sparks und Keon Alexander startet am 19. November auf The Roku Channel.

Pünktlich zur Feiertagssaison veröffentlicht Roku einen neuen Originalfilm:, eine romantische Komödie mit Jordin Sparks («Sparkle») und Keon Alexander («The Expanse») in den Hauptrollen. Der Film steht ab 19. November 2025 auf The Roku Channel zum Streamen bereit. Regie führte Caroline Labrèche, das Drehbuch stammt von Casie Tabanou und Alison Spuck.Die Handlung spielt im malerischen Städtchen Roundtop, wo Natasha Maxwell (Sparks) die Feiertage bei ihren Großeltern verbringt. Als sie die Rolle ihres Großvaters als geheimnisvoller Wohltäter des Ortes  der alljährliche Secret Santa  übernimmt, beginnt sie, heimlich Geschenke an bedürftige Mitbürger zu verteilen. Doch ihr wohltätiges Doppelleben gerät in Gefahr, als Adrian (Alexander), ein ehrgeiziger Reporter, ihre Identität aufdecken will. Während Natasha alles versucht, um ihr Geheimnis zu wahren, funkt es zwischen den beiden  und das Weihnachtsfest nimmt eine romantische Wendung.Produziert wurde der Film von Incendo unter der Leitung der ausführenden Produzenten Graham Ludlow, Kaleigh Kavanagh und Shari Segal. Neben Sparks und Alexander spielt BJ Harrison die Rolle von Natashas Großmutter. «Merry Little Mystery» vereint Herz, Humor und festlichen Charme  perfekt für alle, die sich auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen.