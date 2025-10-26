US-Fernsehen

Chip und Joanna Gaines starten «Fixer Upper: Colorado Mountain House»

von

Die dreiteilige Mini-Serie feiert am 9. Dezember Premiere auf Magnolia Network und HGTV  parallel auch bei HBO Max und discovery+.

Mit «Fixer Upper: Colorado Mountain House» erweitern Chip und Joanna Gaines ihr Erfolgsfranchise erstmals über die Grenzen von Texas hinaus. In der neuen dreiteiligen Serie, die am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, um 21 startet, wagen sich die beiden an ein Renovierungsprojekt in den Rocky Mountains. Im Mittelpunkt steht ein Haus aus den 1960er-Jahren, das sie in ein modernes, aber zeitloses Familienrefugium verwandeln  inspiriert von europäischem Design und den rauen Reizen der Berglandschaft.

Über drei einstündige Episoden hinweg begleiten Zuschauer das Paar bei der Umgestaltung des Hauses, inklusive überraschender Herausforderungen wie Bauarbeiten in großer Höhe, Begegnungen mit Wildtieren und unerwarteten architektonischen Entdeckungen. Colorado ist für unsere Familie zu einem besonderen Ort geworden, erklärt Joanna Gaines. Unser Ziel war es, ein Zuhause zu schaffen, das Bestand hat  und wir freuen uns, diese Reise mit allen zu teilen.

Produziert von Blind Nil, kombiniert die Serie erneut den bekannten Mix aus Kreativität, Teamwork und Humor, der «Fixer Upper» zu einem internationalen Erfolg machte. Allison Page, Präsidentin von Magnolia Network, beschreibt das Projekt als frischen und inspirierenden Schritt in der Geschichte des beliebten Formats. «Fixer Upper: Colorado Mountain House» ist ab 9. Dezember sowohl im linearen TV auf Magnolia Network und HGTV als auch im Stream bei HBO Max und discovery+ verfügbar.

Kurz-URL: qmde.de/165743
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Am Puls» wird zur Diskussionssendungnächster ArtikelRaab kann es noch: Höhenflug in Folge 4
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Crossroad Springs» erhält zweite Staffel und ein eigenes Weihnachtsspecial US-Fernsehen Apple TV+ kündigt «The First Snow of Fraggle Rock» an US-Fernsehen Netflix kündigt zweite Staffel von «Is It Cake? Holiday» an US-Fernsehen Nachschub: Neue Folgen von «On the Rise: JuJu Watkins» kommen US-Fernsehen The HISTORY Channel zeigt «The Warfighters: Battle Stories» US-Fernsehen «Surviving Mormonism with Heather Gay» startet am 11. November US-Fernsehen A24-Thriller «Eddington» startet am 14. November bei HBO Max

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung