Chip und Joanna Gaines starten «Fixer Upper: Colorado Mountain House»

Mit «Fixer Upper: Colorado Mountain House» erweitern Chip und Joanna Gaines ihr Erfolgsfranchise erstmals über die Grenzen von Texas hinaus. In der neuen dreiteiligen Serie, die am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, um 21 startet, wagen sich die beiden an ein Renovierungsprojekt in den Rocky Mountains. Im Mittelpunkt steht ein Haus aus den 1960er-Jahren, das sie in ein modernes, aber zeitloses Familienrefugium verwandeln inspiriert von europäischem Design und den rauen Reizen der Berglandschaft.
Über drei einstündige Episoden hinweg begleiten Zuschauer das Paar bei der Umgestaltung des Hauses, inklusive überraschender Herausforderungen wie Bauarbeiten in großer Höhe, Begegnungen mit Wildtieren und unerwarteten architektonischen Entdeckungen. Colorado ist für unsere Familie zu einem besonderen Ort geworden, erklärt Joanna Gaines. Unser Ziel war es, ein Zuhause zu schaffen, das Bestand hat und wir freuen uns, diese Reise mit allen zu teilen.
Produziert von Blind Nil, kombiniert die Serie erneut den bekannten Mix aus Kreativität, Teamwork und Humor, der «Fixer Upper» zu einem internationalen Erfolg machte. Allison Page, Präsidentin von Magnolia Network, beschreibt das Projekt als frischen und inspirierenden Schritt in der Geschichte des beliebten Formats. «Fixer Upper: Colorado Mountain House» ist ab 9. Dezember sowohl im linearen TV auf Magnolia Network und HGTV als auch im Stream bei HBO Max und discovery+ verfügbar.
