«Ghosts Australia» spukt ab 2. November auf 10 und Paramount+

Die australische Adaption der beliebten britischen und US-Comedy bringt jede Menge Humor, Herz  und heimgesuchte Hausbewohner.

Am Sonntag, den 2. November um 20:30 Uhr, feiertmit einer Doppelfolge Premiere auf Network 10, während alle acht Episoden gleichzeitig auf Paramount+ verfügbar sind. Basierend auf der preisgekrönten britischen Serie  die bereits in den USA ein Hit wurde  verbindet die australische Version schrägen Humor, emotionale Momente und eine ordentliche Portion Spuk. In Deutschland gibt es eine Version von der ARD.Im Mittelpunkt stehen Kate (Tamala, «Cleverman») und Sean (Rowan Witt, «Book of Mormon»), die das heruntergekommene Landhaus Ramshead Manor erben und daraus ein Boutique-Hotel machen wollen. Doch statt Handwerkern begegnen sie sechs ruhelosen Geistern  und als Kate nach einem Unfall plötzlich die Toten sehen kann, wird das Pärchen in eine chaotische Mischung aus Renovierungsstress, übersinnlichen Problemen und alten Geheimnissen verwickelt.Zum illustren Spuk-Ensemble gehören Mandy McElhinney, Brent Hill, Ines English, Michelle Brasier, George Zhao und Jackson Tozer. Gastauftritte kommen von Leah Purcell, Helen Thomson und Peter Rowsthorn.