BBC bestätigt «Amandaland»-Weihnachtsspecial

Jennifer Saunders stößt als Joanna Lumleys Schwester zur Erfolgscomedy  das erste gemeinsame TV-Projekt der beiden seit «Absolutely Fabulous».

Die BBC hat die Rückkehr ihrer Hit-Comedyoffiziell bestätigt: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben begonnen, begleitet von einem festlichen Weihnachtsspecial, das 2025 ausgestrahlt wird. Neben Lucy Punch, Joanna Lumley und Philippa Dunne darf sich das Publikum auf ein besonderes Wiedersehen freuen  Jennifer Saunders wird als Felicitys (Lumley) exzentrische Schwester Joan zu sehen sein. Damit stehen die beiden britischen Comedy-Ikonen erstmals seit «Absolutely Fabulous» wieder gemeinsam vor der Kamera.«Amandaland» war 2024 einer der größten Comedy-Erfolge der BBC: Die erste Staffel erreichte durchschnittlich 5,7 Millionen Zuschauer, die Auftaktepisode sogar 7,4 Millionen  die zweiterfolgreichste BBC-Comedy-Neustart nach «Ludwig». Besonders bei jungen Zielgruppen punktete die Serie, mit über einer Million Zuschauern zwischen 16 und 34 Jahren  ein Bestwert seit «The Cleaner» (2021).Hinter der Serie stehen Sharon Horgan («Bad Sisters»), Holly Walsh («Motherland»), Helen Serafinowicz und Barunka OShaughnessy. Walsh und Laurence Rickard («Ghosts») zeichnen für das Drehbuch der neuen Folgen verantwortlich. Produziert wird «Amandaland» von Merman Productions, der internationale Vertrieb liegt bei Lionsgate. Sende- und Starttermine für das Weihnachtsspecial und die zweite Staffel auf BBC One und iPlayer werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.