Götz Otto steht für Neo-Serie vor der Kamera

TV-News

Die Produktion trägt den Titel «SpyOn» und entsteht noch bis zum 9. Dezember 2025.

Fünf speziell begabte Azubis kämpfen sich zwischen streng geheimen Operationen und deutschem Behördenmief durch die Ausbildung zum Spion - so lautet die Ausgangslage der neuen achtteiligen Neo-Sitcom, die derzeit in München entsteht. Darin muss die Klasse von Agentenlegende Voss (Götz Otto) bei knüppelharten Lektionen zu Körpersprache, Krav Maga und Kohlrouladen an ihre Grenzen gehen. Dabei wird nach Senderangaben aus einem Haufen an Einzelkämpfern eine eingeschworene Gemeinschaft.Als Voss seiner Chefin Haberland (Sophie von Kessel) und seinem Kollegen Kocabay (Alexander Beyer) seine Auserwählten für die praxisnahe Ausbildung zum Spion  oder wie der Bundesnachrichtendienst sie sexy nennt: Verwaltungsfachwirtinnen und -wirte  vorstellt, können sie es nicht fassen. Welche Gurkentruppe hat Voss denn hier zusammengestellt? Sami (Sogol Faghani), chronisch gutgelaunte Lehrerin, die glaubt ihr Vater sei ein Topspion. Andi (Klaus Steinbacher), muskelbepackter Provinzpolizist und olfaktorisches Genie. Vicky (Lea Zoë Voss), ehrgeizige Diplomatentochter mit katastrophaler Prüfungsangst.In weiteren Rollen sind unter anderen Lukas Zumbrock, Nhung Hong, Matthias Matschke, Natascha Ochsenknecht, Daniel Rodic, Tina Goldschmidt, Eva Karl Faltermeier, Ilknur Boyraz, Moritz Bäckerling und Peter Mairhofer zu sehen. Regie führen Christof Pilsl und Nadine Keil. Pilsl schrieb gemeinsam mit Hannah Schopf zugleich die Drehbücher zu der ZDFneoriginal-Serie.