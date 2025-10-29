Netflix produziert Philip-K.-Dick-Adaption

International

«The Future Is Ours» ist die erste spanischsprachige Adaption von Dick.

Netflix hat miteine ambitionierte dystopische Miniserie angekündigt  basierend auf dem Roman The World Jones Made des legendären Science-Fiction-Autors Philip K. Dick. Es handelt sich um die erste audiovisuelle Adaption eines Dick-Werks in spanischer Sprache.Die auf acht Episoden angelegte Serie entsteht unter der Leitung von Mateo Gil («The Minions of Midas»), der als Showrunner und Hauptautor fungiert. Regie führen Vicente Amorim («Senna»), Jesús Braceras («Barrabrava») und Daniel Rezende («The Son of a Thousand Men»). Produziert wird die Reihe von K&S Films («The Eternaut») und Electric Shepherd Productions, dem Unternehmen von Isa Dick Hackett, der Tochter des Autors, die auch als Executive Producer beteiligt ist.In den Hauptrollen stehen Enzo Vogrincic («Society of the Snow»), Emiliano Zurita, Delfina Chaves («Máxima»), Marleyda Soto («One Hundred Years of Solitude») und Marco Antonio Caponi («Yosi»). Sie verkörpern Figuren in einer nahen Zukunft, in der ökologische Katastrophen zur Bildung einer südamerikanischen Föderation geführt haben. Als ein junger Prediger beginnt, die Zukunft vorherzusagen, wird er zum charismatischen Anführer eines Kontinents  und zum Ziel eines Polizisten, der ihn aufhalten will, obwohl sein Gegner jeden seiner Schritte vorhersehen kann.Netflix Vizepräsident für Lateinamerika, Francisco Ramos, bezeichnet das Projekt als Produktion von bislang unerreichter Ambition für die Region, die Lateinamerika als Kraft des Widerstands in einer neuen Weltordnung zeigen soll. Isa Dick Hackett ergänzt: Diese Adaption wahrt den Geist meines Vaters, wagt aber zugleich Neues  sie ist mutig, visionär und fest in der lateinamerikanischen Kultur verwurzelt.