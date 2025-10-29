Michelle Obama spricht über Mode, Macht und Selbstvertrauen

ABC widmet der ehemaligen First Lady der USA ein besonderes TV-Event: «Michelle Obama: The Style, the Power, the Look A Conversation with Robin Roberts» läuft am Sonntag, 2. November, um 20:01 Uhr im US-Fernsehen und ist ab dem nächsten Tag auch auf Disney+ und Hulu verfügbar.
In der einstündigen Spezialausgabe von «20/20» trifft «Good Morning America»-Moderatorin Robin Roberts auf Michelle Obama an der Marymount University in Virginia. Anlass ist Obamas neues Buch The Look, in dem sie über Mode, Persönlichkeit und die Kraft des eigenen Stils reflektiert. Im Gespräch blickt die ehemalige First Lady auf ihren modischen Werdegang zurück von selbst entworfenen Ballkleidern bis zu ikonischen Auftritten im Weißen Haus und erzählt, wie Kleidung ihr Selbstverständnis und ihr Selbstvertrauen geprägt hat.
Das Special beleuchtet zudem, wie Mode für Michelle Obama zu einem Ausdruck von Identität und Empowerment wurde, insbesondere als erste schwarze First Lady der Vereinigten Staaten. Neben persönlichen Erinnerungen überrascht sie Studierende, die heute eigene Wege in der Modewelt gehen. Ergänzt wird die Sendung durch Interviews mit Obamas Stylistin Meredith Koop, Make-up-Artist Carl Ray, Hairstylistinnen Yene Damtew und Njeri Radway sowie renommierten Designern wie Diane von Fürstenberg, Jason Wu, Tracy Reese und Narciso Rodriguez.
Produziert wird die Sendung von ABC News Studios und dem «20/20»-Team unter der Leitung von Janice Johnston, Karen Leo und David Sloan. Damit reiht sich das Format in eine Reihe hochwertiger Doku-Produktionen von ABC News Studios ein, die sich gesellschaftlich relevanten Themen widmen diesmal mit einem inspirierenden Porträt über Stil, Stärke und die Kunst, sich selbst treu zu bleiben.
