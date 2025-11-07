«Monster»: Sarah Paulson kehrt zu Ryan Murphy zurück

US-Fernsehen

Die Netflix Anthologie-Serie widmet sich diesmal Lizzie Borden  Paulson übernimmt eine prominente Nebenrolle.

Sarah Paulson steht kurz davor, erneut mit Ryan Murphy zusammenzuarbeiten: Laut Variety befindet sich die Schauspielerin in den finalen Verhandlungen, in der vierten Staffel der Netflix-Anthologiedie berüchtigte Serienmörderin Aileen Wuornos zu spielen. Staffel 4 wird sich hauptsächlich auf den Fall der Lizzie Borden konzentrieren, die im Jahr 1892 beschuldigt wurde, ihren Vater und ihre Stiefmutter mit einer Axt ermordet zu haben. Die Dreharbeiten laufen derzeit in Los Angeles.Da Wuornos nicht im Zentrum der Handlung steht, soll Paulsons Figur laut Insidern thematisch die Verbindung zwischen berüchtigten Frauenmördern herstellen  ähnlich wie Staffel 3, die die kulturelle Wirkung der Taten von Ed Gein beleuchtete. Neben Paulson sind Ella Beatty als Lizzie Borden, Charlie Hunnam als ihr Vater Andrew Jackson Borden, Rebecca Hall als Stiefmutter Abby, Billie Lourd als Schwester Emma, Jessica Barden als Schauspielerin Nance ONeill sowie Vicky Krieps als Hausangestellte Bridget Sullivan Teil des hochkarätigen Casts.Für Paulson ist «Monster» die Fortsetzung einer langen Zusammenarbeit mit Ryan Murphy: Sie spielte in zahlreichen Staffeln von «American Horror Story», in «The People v. O.J. Simpson» (Emmy-Gewinnerin), «Impeachment: American Crime Story», «Ratched», «Feud» und zuletzt in Murphys Hulu-Serie «Alls Fair». Außerhalb des Murphy-Universums überzeugte sie in Produktionen wie «Mrs. America», «Glass», «Oceans 8» und «12 Years a Slave». Für ihre Theaterarbeit wurde Paulson in diesem Jahr mit dem Tony Award und dem Drama Desk Award ausgezeichnet.