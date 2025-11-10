Quotennews

Ludwigshafen-«Tatort» mit psychologischem Ansatz

Felix Maier von 10. November 2025, 08:30 Uhr

Der gestrige «Tatort: Mike & Nisha» kommt mit mehr als nur einer Kriminalstory daher - übertrifft die Erwartungen jedoch nicht gänzlich.

Im neuen «Tatort: Mike & Nisha» breitet sich den Zuschauern im Ersten ein waschechtes Psychodrama aus. Mike bringt seine Freundin Nisha mit zu seinen Eltern, es geht um Schwangerschaft und Hochzeit und endet in zwei toten Eltern. Lena Odenthal und Johanna Stern nehmen die Ermittlungen auf, recht schnell bröckelt die Fassade des jungen Paares in Unsicherheit und Nervosität. Das ist für einen «Tatort» keine übliche Handlungserzählung, zumeist geht es in dem Sonntagsabend-Klassiker darum, herauszufinden "was" passiert ist. Das "Was" ist jedoch bei «Mike & Nisha» klar und die Suche dreht sich um das "Warum". 7,58 Millionen Zuschauer wollen das sehen, das Erste kann sich damit zur Primetime über die beste Reichweite des gesamten Tages, über alle Sender blickend, freuen. Der Marktanteil lag standesgemäß bei überragenden 29,9 Prozent.



Dennoch kommt im Netz nicht nur Lob für den neuen Fall auf. "Gespenstisch blass" schreibt t-online beim Blick auf Kommissarin Odenthal (Ulrike Folkerts), beim Spiegel lässt sich lesen, dass der Fall "nie so richtig Fahrt aufnimmt". Neben dem Erfolg bei der Gesamtreichweite kann sich die Story von Annette Lober (Buch) und Didi Danquart (Regie) auch bei den 14- bis 49-Jährigen auszeichnen. 1,02 Millionen Jüngere sichern dem Ersten zum Wochenabschluss 19,8 Prozent am entsprechenden Markt und gleichermaßen den Tagessieg.



Im Anschluss an den Krimi zeigt das Erste anlässlich des 80. Jahrestages des Prozessbeginns der Nürnberger Prozesse das Doku-Drama «Nürnberger Prozesse». Die Geschichte zweier KZ-Überlebender, Ernst Michel und Seweryna Smaglewska, sichert der blauen Eins im weiteren Verlauf des Abends noch 2,43 Millionen Zuschauer und damit 0,21 Millionen junge Fernsehende. Die Marktanteile reduzieren sich damit auf 13,4 und 5,9 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

