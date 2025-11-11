«Bauer sucht Frau» holt Führung in beiden Altersgruppen

Letzten Montag ging die Kuppelshow «Bauer sucht Frau» mit Inka Bause in die 21. Staffel. Halten konnte das RTL-Format das Niveau vom letzten Jahr (15,8 Prozent 14-49-jährige) nicht ganz, dennoch blieben 0,58 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 übrig und setzten den Prozentanteil auf weiter schöne 13,8 Prozent - die Zweistelligkeit war damit gesichert und mit ihr auch Zielgruppen-Sieg vor ProSieben. Konnte das wiederholt werden?
Wagen wir einen Blick auf die Auftakt-Daten, dann müssen wir feststellen, dass das RTL-Format das Vorwochen-Level fast bestätigte. Demnach verfolgten Bause und Teilnehmer*innen 0,53 Millionen Fans im Alter von 14 und 49 und setzten den Prozentanteil auf klar solide 12,7 Prozent - Zweistelligkeit und Zielgruppen-Sieg war damit trotz leichter Verluste gesichert. Extrem überdurchschnittlich fielen erneut die Quotenanteile beim älteren Publikum aus: Hier waren für die Kölner richtig starke 14,6 Prozent im Angesicht von 3,28 Millionen zu holen - das langte gar zu Platz eins noch vor dem ZDF. Im Anschluss interessierte «Ralf, der Bauernreporter» noch 0,27 Millionen aus der Zielgruppe, die zu recht passablen 10,0 Prozent überleiteten. Insgesamt hielt Ralf 2,03 Millionen zu weiter erfreulichen 13,5 Prozent.
Weit dahinter lag zur Hauptsendezeit bekanntlich Sat.1, welches gar nicht zufrieden sein konnte. Die deutsche Komödie «Caveman» mit Moritz Bleibtreu in Free-TV-Premiere holte zunächst 0,24 Millionen der Werberelevanten, die einen Quotenwert von trüben 5,6 Prozent ergaben. Im weiteren Verlauf generierte der 2020er-Film «Es ist zu deinem Besten» weiter verringerte 0,10 Millionen Umworbene, die bloß zu haarigen 4,3 Prozent fähig waren. Kein Erfolg ermöglichte die Resonanz bei den Älteren, welche lediglich maximal zu 0,55 Millionen (2,4 Prozent) für den ersten Film und äußerst niedrigen 2,2 Prozent (0,28 Millionen) für den zweiten zuschalteten.
