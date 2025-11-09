«Hagen Benz» hat viele Fans

Quotennews

Heiner Lauterbach und Julia Koschitz konnten einige neugierig machen.

Vor einiger Zeit kündigt die ARD den Thrilleran, der zwei misstrauische Einzelgänger, die als Ermittlerteam funktionieren müssen, zeigen soll. Heiner Lauterbach spielt die Titelfigur, einen Ex-Kommissar, der sich in den Fall einer Chefermittlerin (Julia Koschitz) einmischt. Regisseurin Christine Hartmann entwickelt aus der Figurenkonstellation und der Verbindung eines aktuellen Mordes zu einem vernachlässigten Cold Case ein Geflecht. Premiere feierte das ganze schließlich am gestrigen Samstag um 20.15 Uhr im Programm des Ersten.Insgesamt waren es standesgemäße 5,35 Millionen Interessierte, die dem frischen Stoff eine sehr erfreuliche Resonanz von 24,2 Prozent Anteil sicherten und damit zugleich auch spielend die Gesamt-Marktführung unter sämtlichen linearen Primetime-Programmen - die Konstellation hat sich für eine Fortsetzung empfohlen, sollte dies theoretisch angedacht sein. Während diese Zahlen meilenweit über dem Senderschnitt prangen, musste man beim jungen Publikum kleinere Brötchen backen: Immerhin noch recht passable 7,7 Prozent durch 0,29 Millionen ergaben sich bei ihnen. Später holten dienoch 1,71 Millionen gesamt wie 0,12 Millionen Jüngere bei jeweiligen Anteilen um akzeptable 12,2 und blasse 5,0 Prozent.Am Vorabend sah es hingegen richtig stark aus für den Kanal, denn die Bundesliga-bot Fußball-Zusammenfassungen. Die vertretenen Vereine triggerten letztlich hohe Einschaltimpulse von 3,56 Millionen beim Gesamtpublikum sowie 0,35 Millionen beim jüngeren Publikum. Strahlende Marktanteile von 20,3 und 12,3 Prozent brachten sie der Sendung ein, womit insgesamt die 20 Prozent-Marke dieses Mal gerissen werden konnte.