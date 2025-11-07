Vermischtes

«MONOS  Die Gefängnisinsel»: Neuer ARD-Thriller

Fabian Riedner von 07. November 2025, 13:43 Uhr

Die achtteilige Hörspielserie über Schuld, Überleben und die Dunkelheit menschlicher Natur ist mit Bjarne Mädel und Dimitrij Schaad besetzt.

Ab dem 14. November 2025 startet in der ARD Audiothek die neue Thriller-Hörspielserie «MONOS  Die Gefängnisinsel», eine Produktion unter Federführung des



Bjarne Mädel verkörpert den undurchsichtigen Wärter René, dessen eigene Vergangenheit dunkle Flecken hat. Dimitrij Schaad spielt den Häftling Micha, der nach Jahren hinter Gittern auf Monos einen Neuanfang sucht  bis sein Zellengenosse Nils verschwindet und sich Misstrauen, Gewalt und Paranoia unter den Gefangenen ausbreiten. Ein Sturm, ein mysteriöses Dröhnen und eine angeschwemmte Leiche treiben die Situation endgültig an den Rand des Zusammenbruchs. Neben Mädel und Schaad sind Jannik Schümann, Wilson Gonzales Ochsenknecht und Murathan Muslu in weiteren Rollen zu hören.



Das Hörspiel stammt aus der Feder von Nina Meyer und Felix Engstfeld, Regie führte Martin Zylka. Die Produktion kombiniert psychologische Spannung mit atmosphärischem Sounddesign und stellt existenzielle Fragen: Wer verdient eine zweite Chance  und was passiert, wenn Zivilisation und Moral auf engstem Raum zerfallen

