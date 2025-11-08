ZDF widmet sich «Dresden Prohlis»

TV-News

Am Samstagvorabend schaut das ZDF auf die Platte mit Herz.

Dresden Prohlis gilt oft als Brennpunkt  doch wer genauer hinschaut, sieht ein Viertel, das nicht nur Probleme kennt, sondern auch Menschen, die zusammenhalten. Rund 17.000 Menschen leben in Prohlis, viele in DDR-Plattenbauten. Der Stadtteil war einst ein Vorzeigeprojekt. Heute kämpfen viele mit Arbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung  und dem Gefühl, übersehen zu werden. Die neuemit dem Titel Dresden Prohlis  Platte mit Herz von Steven Melzer ist am Samstag, den 22. November, um 17.35 Uhr zu sehen.Claudia Druschke ist selbständige Hausmeisterin. Eine, die gern anpackt. Abreißen, entrümpeln, schleppen. Sie bezeichnet sich als "Frau fürs Grobe". Putzen gehört auch zu ihrer Arbeit, ist aber die Sache, die sie am wenigsten mag. Sie steht gegen fünf Uhr auf, trinkt ihren Kaffee und schaut dabei gerne eine Folge "Rote Rosen". Dann geht es los. Häufig ist sie von früh morgens bis spätabends unterwegs. Wenn jemand Hilfe braucht, ist Claudia da: "Ich kann schwer Nein sagen", sagt sie und man merkt, dass sie lieber erst anderen hilft, bevor sie an sich selbst denkt. Schon als Kind hat sie sich eher für "Jungskram" interessiert.Als "Die Allrounderin" probiert sie als Hausmeisterin vieles aus und kann das meiste ganz gut. "Ich wollte mich erst "Die Alleskönnerin" nennen, aber das klingt so arrogant". Pausen macht sie selten. Nicht weil sie es nicht braucht, sondern weil andere oft wichtiger sind und es immer was zu tun gibt. Aus den Wohnungsräumungen bleiben oft Möbel, Kleidung oder Haushaltsgeräte übrig. Vieles verschenkt sie an Menschen im Viertel, die wenig haben. Reich ist Claudia auch nicht, aber "Geld ist nicht alles im Leben". Körperlich ist ihre Arbeit oft eine Herausforderung, aber sie klagt nicht und würde den Job auch nie aufgeben. "Ich arbeite hart, seitdem ich ein Kind bin. Ich würde verrückt werden, wenn ich nichts tue." Zweimal pro Woche steht sie nach Feierabend auf dem Fußballplatz und trainiert eine Jugendmannschaft. Viel Zeit für sich bleibt da nicht. "Wofür auch? Ich habe genug zu tun", sagt sie.