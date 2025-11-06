Quotennews

«Doc Caro» kommt stark zurück

Fabian Riedner von 06. November 2025, 08:31 Uhr

Die Show mit Carola Holzner beginnt bei VOX sehr stark. Unterdessen läuft es bei Chris Tall und ProSieben weiter schlecht.

Einen richtigen Straßenfeger hat «Doc Caro  Jedes Leben zählt» nicht geschaffen. Dennoch bekam Carola Holzner eine dritte Staffel spendiert. In der ersten von sechs Episoden steht unter anderem ein Vater auf der Skipiste im Mittelpunkt. Er bricht vor den Augen seines Sohnes zusammen, aber die Ärztin kämpft um sein Leben. Außerdem rebelliert eine Frau gegen ihre Rettung.



Die zweistündige Sendung sicherte sich sehr gute 0,96 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und fuhr einen Marktanteil von 4,4 Prozent ein. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,34 Millionen auf dem Papier, das führte zu tollen 8,1 Prozent. Im Anschluss wiederholte VOX «Die Rettungsflieger  Hilfe aus der Luft». Die Folge kam schon im April 2025 und sicherte sich nun 0,67 Millionen Zuschauer und 4,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,24 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei 8,4 Prozent. Um 23.15 Uhr wurde eine weitere Folge wiederholt, die noch 0,41 Millionen Zusehende holte. Mit 0,12 Millionen Werberelevanten wurden 6,5 Prozent verzeichnet.



Bei «Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show» nur 0,38 Millionen Zuschauer, diese Woche waren Caroline Frier, Kaya Yanar und Daniel Boschmann anwesend. Das Ensemble sorgte für 0,18 Millionen Umworbene, die 4,6 Prozent Marktanteil mitbrachten. Mit einem solchen Vorlauf kann auch «Das Duell um die Geld» nicht gedeihen. Nina Chuba, Elyas MBarek und Johannes B. Kerner zockten mit Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um die Ehre  0,24 Millionen Menschen sahen zu. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei leicht überdurchschnittlichen acht Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

