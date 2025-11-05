Quotennews

0,15 Millionen: «Erkennst DU den Song?» startet schlecht

Fabian Riedner von 05. November 2025, 08:31 Uhr

In dieser Woche erreichte Sebastian Pufpaff mit seiner Show über 0,95 Millionen Zuschauer. Perfekt lief der Abend nicht.

Bereits Ende der vergangenen Woche machte Sebastian Pufpaff Schlagzeilen, weil er von Pierre M. Krause in der «Kurzstrecke» (ARD Mediathek) interviewt wurde. Dort erzählte Krause, dass er einen Tumor im Rücken hatte. Doch hat der Medienrummel geholfen, dass die ProSieben-Sendung über die Eine-Million-Marke kam? Nein: 0,96 Millionen Menschen schalteten die Show aus Köln ein, die auf 4,3 Prozent Marktanteil kam. Mit 0,51 Millionen aus der Zielgruppe wurden 12,5 Prozent Marktanteil eingefahren.



Während die frühere Raab-Show läuft, hat Florida TV mit «Experte für alles» Probleme. Die satirische Verbrauchershow hatte Rea Garvey zu Gast, außerdem mussten Benni und Dennis Wolter für ihre Sendung Werbung machen. Der Mix aus Blödsinn und Promo erreichte lediglich 0,40 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,1 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,23 Millionen entdeckt, das führte zu 6,3 Prozent.



Vor elf Monaten lief «Erkennst DU den Song?» im ProSieben-Programm. Damals wurden mittelmäßige 7,4 Prozent Marktanteil erreicht. Jetzt hatten die Wolter-Zwillinge Freshtorge, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanovic und Esther Graf zu Gast. Zwischen 22.30 und 00.45 Uhr waren 0,15 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 1,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,07 Millionen gemessen, das führte zu 3,6 Prozent. Die Sendung ist schon jetzt ein guter Kandidat für eine vorschnelle Absetzung. Doch

Bereits Ende der vergangenen Woche machte Sebastian Pufpaff Schlagzeilen, weil er von Pierre M. Krause in der «Kurzstrecke» (ARD Mediathek) interviewt wurde. Dort erzählte Krause, dass er einen Tumor im Rücken hatte. Doch hat der Medienrummel geholfen, dass die ProSieben-Sendung über die Eine-Million-Marke kam? Nein: 0,96 Millionen Menschen schalteten die Show aus Köln ein, die auf 4,3 Prozent Marktanteil kam. Mit 0,51 Millionen aus der Zielgruppe wurden 12,5 Prozent Marktanteil eingefahren.Während die frühere Raab-Show läuft, hat Florida TV mitProbleme. Die satirische Verbrauchershow hatte Rea Garvey zu Gast, außerdem mussten Benni und Dennis Wolter für ihre Sendung Werbung machen. Der Mix aus Blödsinn und Promo erreichte lediglich 0,40 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,1 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,23 Millionen entdeckt, das führte zu 6,3 Prozent.Vor elf Monaten liefim ProSieben-Programm. Damals wurden mittelmäßige 7,4 Prozent Marktanteil erreicht. Jetzt hatten die Wolter-Zwillinge Freshtorge, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanovic und Esther Graf zu Gast. Zwischen 22.30 und 00.45 Uhr waren 0,15 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 1,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,07 Millionen gemessen, das führte zu 3,6 Prozent. Die Sendung ist schon jetzt ein guter Kandidat für eine vorschnelle Absetzung. Doch ProSieben wird mangels Alternativen dieses Himmelfahrtskommando durchziehen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel