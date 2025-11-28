Vermischtes

Dreharbeiten zum SWR-Krimi «Chamäleon» abgeschlossen

von

Der neue ARD-Kriminalfilm erzählt von zwei Jugendlichen, die nach dem Tod ihres Vaters auf eigene Faust ermitteln  und gefährliche Wahrheiten aufdecken.

Die Dreharbeiten zum neuen SWR-Kriminalfilm «Chamäleon» (AT) sind abgeschlossen. Regisseur Dustin Loose inszeniert das Projekt nach einem Drehbuch von Frédéric Hambalek, das eine Coming-of-Age-Geschichte mit einem packenden Krimiplot verknüpft. Im Mittelpunkt stehen die 17-jährigen Zwillinge Mia und Jakob, gespielt von Mariella Aumann und Philip Günsch, die den plötzlichen Tod ihres Vaters nicht als Selbstmord akzeptieren wollen. Während die Polizei den Fall für abgeschlossen erklärt, sind die beiden überzeugt, dass Fremdverschulden im Spiel ist. Mit dem Wissen aus früheren Ermittlungen zu einem anderen Familienfall beginnen sie, ihren eigenen Verwandtenkreis unter die Lupe zu nehmen  und stoßen dabei auf Widersprüche, Emotionen und Verletzungen, die sie tief erschüttern.

Neben den jungen Hauptdarstellerinnen und -darstellern stehen Fabian Hinrichs, Kim Riedle, Peter Fieseler, Konstantin Lindhorst, Sarah Bauerett, Sithembile Menck, Laura de Boer und Max Hemmersdorfer vor der Kamera. Produziert wird «Chamäleon» von Constantin Film im Auftrag des SWR für die ARD. Für die Bildgestaltung zeichnet Clemens Baumeister verantwortlich, für die Montage Anna-Kristin Nekarda.

Auch Szenenbildner Tim Pannen, Kostümbildnerin Silke Sommer und Casting-Direktorin Karimah El-Giamal prägen das Projekt maßgeblich. Produzentin Sophie von Uslar und Producerin Corina Röttger begleiteten die Dreharbeiten, die Redaktion übernimmt Katharina Dufner.

