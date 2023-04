Prominenter Besuch bei «Denn sie wissen nicht, was passiert»

TV-News

Nach rund 30 Ausgaben haben hat die Produktionsfirma i&u einen neuen exklusiven Zugang zu verkünden.

Bereits seit 18. August 2018 sind Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk inbeim Kölner Fernsehsender RTL zu sehen. Die Produktion von i&u bescherte dem Fernsehsender RTL bis zu 3,31 Millionen Fernsehzuschauer. Doch nun wollen die Köpfe hinter dem Format etwas verändern. Die Verantwortlichen haben Angela Merkel als prominente Teilnehmerin gewonnen.Die frühere Bundeskanzlerin wird allerdings nicht gegen Schöneberger, Jauch und Gottschalk spielen, wie die prominenten Gegenspieler wie Jan Josef Liefers, Uwe Ochsenknecht oder Alexander Herrmann, sondern wird zu den Präsentatoren des Formates gehören.Die Verantwortlichen von RTL zeigen bereits ab dem 22. April insgesamt vier neuen Shows, dort wird die Bundeskanzlerin allerdings nicht zu sehen sein. Wie RTL dem Medienmagazin Quotenmeter bestätigte, wird Angela Merkel beim großen Special am Tag der Deutschen Einheit zu sehen sein. In der Ausgabe vom 3. Oktober 2023 wird Barbara Schöneberger durch die Sendung führen, Thorsten Schorn bleibt Schiedsrichter. Auch weiterhin wird Volker Weicker in der Regie sitzen.