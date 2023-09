RTL findet Titel für seinen Ruhrpott-Krimi

TV-News

Die ersten beiden Filme der mit Caroline Peters und Serkan Kaya besetzten Krimi-Reihe sind im Kasten. Angesiedelt ist die Serie in Duisburg.

Im Juni hatte RTL-Fiction-Chef Hauke Bartel zwei neue Krimi-Reihen für den Sendeplatz „Tödlicher Dienst-Tag“ angekündigt. Während die im fränkischen Bamberg verortete Reihe mitbereits einen Titel hatte, war die mit Caroline Peters und Serkan Kaya Serie besetzte Serie, die im Ruhrpott spielt, noch titellos. Am Mittwoch teilte der Kölner Sender nun mit, dass die Krimi-Reiheheißen wird und entsprechend in der Binnenhafenstadt beheimatet ist.Teil der Mitteilung war auch die Information, dass die ersten beiden 90-Minüter aus dem Hause Zeitsprung Pictures abgedreht sind. Peters übernimmt darin die Rolle der resolute Kneipen-Wirtin Cornelia "Conny" Majewski, die als Quer-Einsteigerin bei der Duisburger Polizei anheuert, da im Umfeld ihrer Kiez-Kneipe, dem „Ruhrpott-Flamingo“, ein Mord geschieht. Ihre Tätigkeit erfolgt aber sehr zum Leidwesen ihres ruppigen Vorgesetzten Oliver Dierks (Kaya). Aber Conny hat das Herz am rechten Fleck und ein besonderes Gespür für Menschen – beides Fähigkeiten, die sie in ihrem neuen Revier jenseits der Zapfanlage gut einzusetzen weiß.In weiteren Rollen standen unter anderem Merlin Rose («Der Lehrer»), Sarah Bauerett («Deadlines»), Moritz Führmann («Harter Brocken»), Bineta Hansen («Wir»), David Rott («Der Mann mit dem Fagott») und Lola Klamroth («Die Heiland») vor der Kamera. Marc Rensing inszenierte beide Streifen nach den Drehbüchern von Anke Winschewski und Niels Holle. Die Idee zu «Die Neue und der Bulle» stammt von Produzent Dominik Frankowski. Seitens RTL Deutschland fungieren Dominik Frankowski, Michael Souvignier und Till Derenbach als Produzenten. Die redaktionelle Verantwortlichkeit für das Projekt liegt bei Executive Producer Nico Grein und Redakteur Thomas Disch, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.