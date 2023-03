RTL zeigt Oscar-prämierte Doku kurzfristig ins Programm

TV-News

Außerdem sendet man um 20:15 Uhr ein «RTL Aktuell Spezial» zum Fall Luise.

Am Sonntagabend (Ortszeit Los Angeles) wurden in Hollywood die begehrten Academy Awards vergeben. Die Sci-Fi-Komödiedominierte mit sieben Auszeichnugen den Abend, hierzulande war der Vierfach-Gewinner und deutsche Netflix-Filmin aller Munde. Ebenfalls siegreich war, die Reportage wurde in der Kategorie „Beste Dokumentation“ ausgezeichnet. Der Film steht bereits seit Juni 2022 bei RTL+ auf Abruf bereit und wurde mehrfach im Fernsehen, unter anderem bei ntv gezeigt. Dort wird die Doku auch heute um 20:15 Uhr gesendet.Und auch RTL wird den Film erstmals ins Programm aufnehmen und hat kurzfristig für heute Nacht um 0:45 Uhr die Ausstrahlung angekündigt. Die Dokumentation zeigt auf erschütternde und fesselnde Weise den Giftanschlag auf Alexei Nawalny, dem russischen Oppositionsführer und "Staatsfeind Nr. 1" von Präsident Wladimir Putin. Regisseur Daniel Roher begleitet Nawalny in schockierenden und ebenso persönlichen Momenten. Von dem Giftanschlag im Flugzeug, über seinen Aufenthalt in Deutschland, bis zu seiner Rückkehr nach Moskau, wo er noch im Flughafen festgenommen wurde.Darüber hinaus hat RTL auch für 20:15 Uhr eine Sonderprogrammierung angekündigt. Aus aktuellem Anlass beschäftigt sich einmit dem Fall Luise, jenem zwölfjährigen Mädchen aus Freudenberg, das nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz von zwei gleichaltrigen Mädchen aus dem Bekanntenkreis mit mehreren Messerstichen getötet worden ist. Daher lautet auch der RTL-Sendungstitel „Wenn Kinder Kinder töten“. Wer die 15-minütige Sondersendung moderieren wird, gab RTL zur Stunde noch nicht bekannt. Der Spielfilmsowie das restliche Primetime-Programm verschiebt sich um eine Viertelstunde.