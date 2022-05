Upfronts 22: ABC setzt auf Singles im Paradis statt auf tanzende Stars

Hintergrund

Reality zu Beginn der Woche und Gameshows mit Prominenten zum Wochenausklang. Dazwischen ist wieder Comedy geboten, doch Neustarts gibt es kaum. ABC setzt auf bewährte Formate.

Anfang April ließ Disney mit der Nachricht aufhorchen das seit Jahrzehnten laufende Formatkünftig nicht mehr beim Network ABC auszustrahlen, sondern das Format als erste Live-Show zu präsentieren, die auf einem Streamingdienst verwertet wird. Dies warf im Vorfeld der diesjährigen Upfronts die Frage auf, wie ABC den Programmanker künftig ersetzen würde. Die Wahl fiel auf das eigentlich traditionell im Sommer ausgestrahlte Reality-Format, das im Herbst gleich zwei Abende füllen soll. Neben dem Montag wird der «Bachelor»-Ableger auch am Dienstag zu sehen sein. Damit bespielt das Format gleich vier Programmstunden pro Woche.„Das «The Bachelor»-Franchise ist seit langem am Montag- und Dienstagabend präsent, daher wissen wir, dass das Publikum es an diesen Abenden gerne sieht“, wird Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals & ABC Entertainment, in einem ‚Variety‘-Bericht zu den Upfronts zitiert. „«Bachelor in Paradise» hat ein sehr einzigartiges Format, da es ein so großes Zelt für so viele Charaktere und Handlungsstränge ist, dass es sich leicht über verbundene Programme erweitern lässt. […] «Bachelor in Paradise» ist eine unserer geselligsten Shows, was die Konversation betrifft, die Leute lieben es einfach, zuzusehen, zu diskutieren und dann irgendwie wieder zuzuschauen.“ Er fügte an: „Und in Bezug auf die Einschaltquoten war die Show den Live + Same Day-Einschaltquoten von «Dancing With the Stars» ebenbürtig oder sogar überlegen. Was die Stabilität des Zeitplans, die Größe und den Zustrom des Publikums betrifft, war es die perfekte Show.“Die Primetime am Montag endet derweil wie gehabt mit. Dienstags startet «The Rookie»-Spin-off, dessen Bestellung bereits Anfang des Jahres bekannt wurde. Damit geht der Ableger auf dem gleichen Sendeplatz an den Start, auf dem einst auch die Mutterserie gestartet war. Mittlerweile istaber am Sonntag um 22:00 Uhr fester Programmpunkt, an dem sich auch in der kommenden Saison nichts ändern wird. Interessant ist die Programmierung dennoch, denn so wird es keine Crossover-Produktionen geben, wie sie beispielsweise NBC mit den Dick-Wolf-Serien aus Chicago gerne produziert.Der Mittwoch bleibt unterdessen fest in der Hand der etablierten Comedy-Reihen wieunderhält den Sendeplatz um 21 Uhr, währenddiese Schiene abrundet. Neu am Mittwoch ist die Thriller-Serie. Der Donnerstag entspricht dem derzeitigen Montag auf ProSieben, denn dort sind bei ABC(«Seattle Firefighters») undbeheimatet. Um 22 Uhr folgt dann der Neustartmit Hilary Swank in der Hauptrolle. Einzige Neuerung am Wochenende ist am Sonntagabend um 20 Uhr, das miteinen passendes Sendeumfeld vorfindet.Für den weiteren Verlauf der TV-Saison hält ABC derweil die Comedymit Gina Rodriguez in der Hinterhand, sowie die Rückkehr vonund. Dazu merkte Erwich an, dass die Verschiebung von «The Wonder Years» „nichts“ mit den jüngsten Anschuldigungen zu tun hätte, die gegen den jetzt gestürzten ausführenden Produzenten Fred Savage erhoben wurden, und merkte an, dass es „viel Lärm im Herbst“ gebe. „Die einzige Überlegung, die wir für «The Wonder Years» hatten, war, dass die Show eine so besondere Show ist, sie hat so viele Menschen berührt und erreicht, sowohl Fans als auch Kritiker. Es ist eine der wenigen ausgestrahlten Sitcoms, die für einen Peabody nominiert wurde, was an und für sich eine bemerkenswerte Leistung ist, aber insbesondere in der heutigen Fernsehlandschaft. Bei der Zwischensaison-Bestellung ging es also wirklich darum, der Show die Zeit zu geben, sich auf die bestmögliche Weise kreativ zusammenzustellen, und uns die Show auf die beste und sorgfältigste Weise auf den Markt zu bringen.“Insgesamt zeigte sich Erwich sehr zufrieden mit dem neu aufgestellten Programmplan: „Unser Herbstprogramm ist ein Beweis für unsere starke, dynamische Programmpalette, die wir weiterhin mit Top-Talenten, preisgekrönten Geschichtenerzählern von Weltklasse und renommierten Titeln pflegen“, wird Erwich in der ABC-Mitteilung zitiert. „Indem wir vom Erfolg unserer stärksten Vermögenswerte profitieren, setzen wir auf Stabilität, während wir gleichzeitig Schlüsselprojekte einführen und in diese investieren, die es uns ermöglichen, im dritten Jahr in Folge auf unserer Dynamik als Unterhaltungsnetzwerk Nr. 1 aufzubauen.“«Alaska»Kreiert von Tom McCarthy («Spotlight»), der auch den Pilotfilm schrieb und inszenierte, steht bei «Alaska» Eileen Fitzgerald (Hilary Swank) im Mittelpunkt, eine kürzlich in Ungnade gefallene Reporterin, die ihr hochkarätiges New Yorker Leben hinter sich lässt, um sich einer Metro-Tageszeitung in Anchorage anzuschließen, um sich auf eine Reise zu begeben, um sowohl Persönliches als auch Persönliches zu finden professionelle Erlösung. Neben Swank spielen in «Alaska» Jeff Perry als Stanley Cornik, Matt Malloy als Bob Young, Meredith Holzman als Claire Muncy, Grace Dove als Rosalind „Roz“ Friendly, Pablo Castelblanco als Gabriel Martin, Ami Park als Jieun Park und Craig Frank als Austin Grün. Tom McCarthy ist Schöpfer und ausführender Produzent. Hilary Swank, Melissa Wells, Bert Salke, Kyle Hopkins (Anchorage Daily News) und Ryan Binkley (Anchorage Daily News) sind ausführende Produzenten der Serie. «Alaska» wird von 20th Television, eine Tochter der Disney Television Studios, produziert.«Celebrity Jeopardy!»«Celebrity Jeopardy!», produziert von Sony Pictures Television, ist eine brandneue Spielshow, die diesen Herbst auf ABC ausgestrahlt wird. Diese neue Serie heißt prominente Teilnehmer willkommen, die um die Chance kämpfen, Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zu gewinnen. Ein Gastgeber wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Michael Davis ist Produzent.«The Rookie: Feds»Von den ausführenden Produzenten der Mutterserie «The Rookie» kommt «The Rookie: Feds» mit Niecy Nash-Betts als Simone Clark, die älteste Neue in der FBI-Akademie. Die Abspaltung wurde als zweiteiliges Event während der laufenden vierten Staffel von «The Rookie» eingeführt, bei der Officer John Nolan (Nathan Fillion) und die LA-Abteilung des FBI die Hilfe von Simone Clark in Anspruch nehmen, wenn einer ihrer ehemaligen Schüler ein ist Verdächtiger eines Terroranschlags. In «The Rookie: Feds» spielen Niecy Nash-Betts als Simone Clark, Frankie Faison als Christopher „Cutty“ Clark und Felix Solis als Special Agent Matthew Garza. Alexi Hawley und Terence Paul Winter sind Mitschöpfer und ausführende Produzenten. Ausführende Produzenten sind Mark Gordon, Niecy Nash-Betts, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross und Corey Miller. Entertainment One (eOne) ist das führende Studio und für den internationalen Vertrieb von «The Rookie: Feds» zuständig. ABC Signature produziert ebenfalls.«Not Dead Yet»In der Midseason debütiert die Comedy, die von den Schöpfern David Windsor und Casey Johnson («This Is Us», «The Real O'Neals») stammt. Gina Rodriguez spielt die Hauptrolle der Nell Stevens, die Pleite, seit kurzem Single und einer selbsternannten Katastrophe ist. Die Serie begleitet sie dabei, wie sie das Leben und die Karriere wieder aufzunehmen versucht, die sie vor zehn Jahren hinter sich gelassen hat. Als sie den einzigen Job bekommt, den sie finden kann – das Schreiben von Nachrufen – beginnt Nell, Lebensratschläge von einer unwahrscheinlichen Quelle zu bekommen. Die Serie basiert auf dem Buch „Confessions of a 40-something F**k Up“ von Alexandra Potter. In «Not Dead Yet» spielen Gina Rodriguez als Nell, Joshua Banday als Dennis und Angela Gibbs als Cricket. Casey Johnson und David Windsor sind Schöpfer und ausführende Produzenten. Als ausführende Produzenten fungierten Gina Rodriguez und McG, Mary Viola und Corey Marsh von Wonderland Sound and Vision. Die Serie wird von 20th Television, einem Teil der Disney Television Studios, produziert.Montag8:00 p.m. «Bachelor in Paradise»10:00 p.m. «The Good Doctor»Dienstag8:00 p.m. «Bachelor in Paradise»10:00 p.m. «The Rookie: Feds» (neu)Mittwoch8:00 p.m. «The Conners»8:30 p.m. «The Goldbergs»9:00 p.m. «Abbott Elementary» (Neuer Sendeplatz)9:30 p.m. «Home Economics»10:00 p.m. «Big Sky» (Neuer Sendeplatz)Donnerstag8:00 p.m. «Station 19»9:00 p.m. «Grey's Anatomy»10:00 p.m. «Alaska» (neu)Freitag8:00 p.m. «Shark Tank»9:00 p.m. «20/20» (zweistündig)Samstag8:00 p.m. «College Football»Sonntag7:00 p.m. «America's Funniest Home Videos»8:00 p.m. «Celebrity Jeopardy!»9:00 p.m. «Celebrity Wheel of Fortune»10:00 p.m. «The Rookie»