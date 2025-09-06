Kathryn Bigelows neuer Film «A House of Dynamite» kommt ins Kino

Regie-Ikone Kathryn Bigelow meldet sich mit einem brisanten Politthriller zurück. Ihr neuer Film «A House of Dynamite» feierte am 2. September seine umjubelte Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig und startet am 9. Oktober in ausgewählten Kinos in Deutschland und der Schweiz. Ab dem 24. Oktober wird der Film dann weltweit bei Netflix verfügbar sein.
Die Geschichte beginnt, als eine nicht zuordenbare Rakete auf die USA zusteuert und ein globaler Wettlauf um Verantwortung und die richtige Reaktion einsetzt. Bigelow will mit dem Film den militärischen Status quo infrage stellen: Mehrere Nationen verfügen über genügend Atomwaffen, um die Zivilisation innerhalb von Minuten auszulöschen. Und doch herrscht eine stille Normalisierung des Unvorstellbaren. Ich wollte einen Film machen, der dieses Paradoxon beleuchtet.
Zum hochkarätigen Cast gehören Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee und Jason Clarke. Hinter der Kamera stand Barry Ackroyd, das Drehbuch stammt von Noah Oppenheim, die Musik komponierte Volker Bertelmann. Produziert wurde «A House of Dynamite» unter anderem von Greg Shapiro und Bigelow selbst.
