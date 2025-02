«XO, Kitty» bekommt eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Das Spin-Off wird auch mit neuen Geschichten weiter erzählt.

Netflix verlängert– die Spin-off-Serie, die von der beliebten Filmreihe «To All the Boys I've Loved Before» inspiriert wurde – für eine dritte Staffel. Die Serie wurde am 16. Januar 2025 uraufgeführt und debütierte auf Platz 2 der englischen TV-Liste mit 14,2 Millionen Zuschauern – womit Staffel 1 auf Platz 6 mit 3,1 Millionen Zuschauern zurückkehrte – und der Originalfilm von 2018, der uns Kitty Song Covey (Anna Cathcart) vorstellte, «To All the Boys I've Loved Before», tauchte eine Woche später erneut auf Platz 6 der englischen Filmliste (3,1 Millionen Aufrufe) auf.„Ich freue mich so sehr, für eine weitere Staffel mit unserer unglaublichen Besetzung und Crew nach Seoul zurückzukehren. Wenn Sie dachten, das Juniorjahr bei KISS hätte für Drama gesorgt ... warten Sie nur ab“, sagt XO, Kitty-Showrunnerin, Executive Producer und Autorin Jessica O'Toole “Ich weiß, dass wir die Fans am Ende der zweiten Staffel auf eine harte Probe gestellt haben, aber ich kann versprechen, dass sich das Warten auf die dritte Staffel lohnen wird, einschließlich unserer ersten Sommerfolge - ganz zu schweigen von viel Romantik, Freundschaft, Abenteuer ... und Küssen. Viel Küssen.“Die jugendliche Heiratsvermittlerin Kitty Song Covey ist für ein neues Semester an der KISS zurück in Seoul. Sie ist zum ersten Mal seit langer Zeit Single und bereit für einen Neuanfang: keine Einmischung mehr, kein Drama mehr. Vielleicht einfach nur ein paar lockere Dates. Betonung auf locker. Aber sie hat mehr Sorgen als nur ihr Liebesleben, denn ein Brief aus der Vergangenheit ihrer Mutter startet eine wilde Reise und neue Gesichter bei KISS sorgen für Veränderungen. Während Geheimnisse aufgedeckt und Bindungen auf die Probe gestellt werden, wird Kitty lernen, dass das Leben, die Familie und die Liebe komplizierter sind, als sie es sich je vorgestellt hat.