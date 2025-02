Claire Danes macht bei neuer HBO-Serie mit

US-Fernsehen

Bei diesem Projekt arbeitet sie mit der «My so-Called Life»-Schöpferin zusammen.

«Homeland»-Star Claire Danes hat sich mit der Zusammenarbeit mit Winnie Holzman für ein neues HBO-Projekt entschieden. Holzman schrieb schon vor drei Jahrzehnten die Serie «My So-Called Life» mit Claire Danes. Nun eben kommt für den Pay-TV-Sender das FamiliendramaLaut Beschreibung handelt es sich bei «The Applebaum Curse» um eine „fortlaufende einstündige Dramaserie über eine dysfunktionale Familie mit Claire Danes in der Hauptrolle“. Danes würde in der Serie neben der Hauptrolle auch als ausführende Produzentin fungieren, während Holzman als Autorin/ausführende Produzentin sowie als Showrunnerin tätig wäre.Holzman stellte gegenüber „Variety“ klar, dass «The Applebaum Curse» kein Reboot von «My So-Called Life» ist, da es „eine völlig andere Geschichte ist. Aber wir hoffen, dass wir wieder zusammenarbeiten werden. Ich schreibe gerade daran und es wird hoffentlich bei HBO laufen, also werden wir sehen. Ich muss die Daumen drücken! Man weiß nie, was passieren wird, aber Claire würde das gerne mit mir machen, also bin ich aufgeregt.“