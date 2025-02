Cynthia Erivo moderiert die 78. Tony Awards

US-Fernsehen

Die diesjährige Zeremonie findet wieder in der legendären Radio City Music Hall in New York City statt.

CBS, der American Theatre Wing und die Broadway League gaben bekannt, dass die Tony-, Emmy- und Grammy-Preisträgerin und dreimalige Oscar-nominierte Cynthia Erivo die 78. jährlichen Tony Awards moderieren wird,bei denen die unglaubliche Kunstfertigkeit der Broadway-Saison 2024-2025 gewürdigt wird. Die diesjährige Zeremonie wird am Sonntag, dem 8. Juni, wieder in der legendären Radio City Music Hall in New York City stattfinden und live bei CBS läuft.„Ich bin so stolz und freue mich sehr, diese große Ehre zu übernehmen“, sagte Cynthia Erivo. “Ich freue mich darauf, die Theatergemeinschaft durch einen Abend zu führen, der die wunderbaren Darbietungen feiert, die wir das ganze Jahr über gesehen haben. Ich hoffe, dass ich der Aufgabe gewachsen bin.“ Die Nominierungen für die diesjährigen Tony Awards werden am Donnerstag, dem 1. Mai, bekannt gegeben.„Cynthia ist ein bemerkenswertes Talent und wir fühlen uns geehrt, dass sie mit ihren tiefen Wurzeln in der Theaterwelt die diesjährige Verleihung der Tony Awards auf CBS moderieren wird“, sagte Mackenzie Mitchell, Vizepräsidentin für Specials bei CBS. “Mit ihrer angeborenen Kreativität und fesselnden Präsenz wird sie zweifellos einen unvergesslichen Abend bieten, der die außergewöhnlichen Leistungen dieser Broadway-Saison hervorhebt.“„Durch ihre Auftritte auf der Bühne und auf der Leinwand hat Cynthia die Magie des Musiktheaters Millionen neuer Fans auf der ganzen Welt nähergebracht – und genau das ist die Mission der Tony Awards“, so Heather Hitchens, Präsidentin und CEO des American Theater Wing, und Jason Laks, Präsident der Broadway League. “Ihr Talent trotzt der Schwerkraft und den Grenzen, und wir freuen uns außerordentlich, sie am Broadway willkommen zu heißen, um die Theaterkunst auf eine freudige und inspirierende Weise zu feiern. Wir hoffen, dass das Publikum bereit ist, aufzustehen, Freudentränen zu vergießen und vielleicht sogar aufzustehen und zu tanzen.“Die Tony Awards werden in Zusammenarbeit mit Tony Award Productions, einem Joint Venture des American Theatre Wing und der Broadway League, sowie White Cherry Entertainment produziert. Ricky Kirshner und Glenn Weiss sind ausführende Produzenten und Showrunner für White Cherry Entertainment. Weiss wird als Regisseur fungieren.