«Am I Being Unreasonable?» kehrt zurück

US-Fernsehen

Hulu übernimmt am 12. März 2025 die britische Sitcom.

Der US-Streamingdienst Hulu nimmt ab 13. März 2025 die zweite Staffel vonmit Daisy May Cooper und Selin Hizli in den Hauptrollen ins Programm auf. Die Serie wurde ist bei BBC One zu sehen und besteht aus sechs neuen Geschichten.Staffel 2 beginnt dort, wo Staffel 1 aufgehört hat, mitten in einer Panikattacke. Ist Nic mit Mord davongekommen? Durchaus möglich. Hat sie ihren Sohn Ollie dazu erzogen, in ihre düsteren Fußstapfen zu treten? Aus dem Haus der Familie geworfen, weil sie den falschen Bruder liebt, muss Nic sich einen Wohnwagen mit ihrer nicht ganz so vertrauenswürdigen besten Freundin Jen teilen. Ehemann Dan hat mit dem Inlineskaten begonnen, um seine Midlife-Crisis zu bewältigen. An den Schultoren gemieden und als Hexe bei der Schulaufführung abgestempelt, erlebt Nic Halluzinationen. Oder spielt ihr jemand einen Streich?«Am I Being Unreasonable?» ist eine Produktion von Boffola Pictures für BBC One. Sie wurde von Jon Petrie, dem Leiter der BBC Comedy, in Auftrag gegeben. Die Produzentin ist Pippa Brown, die Regisseurin Emily McDonald und die ausführenden Produzenten sind Shane Allen, Daisy May Cooper, Selin Hizli und Jack Thorne. Die Redakteurin für die BBC ist Tanya Qureshi, Leiterin der BBC Comedy. BBC Studios, die eine Minderheitsbeteiligung an Boffola Pictures halten, besitzen die weltweiten Vertriebsrechte und haben den Vertrag für beide Serien mit Hulu abgeschlossen.