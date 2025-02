Peacock kauft «Climbing in Heels»

US-Fernsehen

Der neue Roman von Elaine Goldsmith-Thomas erscheint erst Ende April 2025.

Der NBC-Streamingdienst Peacock hat die Rechte an dem neuem Roman von Elaine Goldsmith-Thomas erworben, der Ende April 2025 veröffentlicht wird.wird direkt als Serie produziert. Im Dezember 2024 wurde das Projekt von Universal Television erstmals erwähnt. Zu den Autoren gehören Goldsmith-Thomas und Darren Star.„Ich bin begeistert, dass Peacock «Climbing In Heels» so schnell vom Tisch genommen hat“, sagte Goldsmith-Thomas. „Es ist das perfekte Zuhause für Darren und mich, um diese fabelhaft komplizierten und farbenfrohen Charaktere zum Leben zu erwecken.“ Darren Star hat einen neuen Rahmenvertrag mit Universal Television geschlossen. „Ich freue mich sehr, mit Elaine zusammenzuarbeiten, um ihren fesselnden Roman «Climbing in Heels» auf die Leinwand zu bringen“, sagte Star. “Ich kann es kaum erwarten, dass sich das Publikum in diese mutigen und ehrgeizigen jungen Frauen verliebt.“Die offizielle Beschreibung der Show besagt, dass es sich um „eine fiktive Geschichte handelt, die den Aufstieg von fünf ehrgeizigen Sekretärinnen verfolgt, die sich in der schillernden Welt des Hollywood der 1980er Jahre zurechtfinden, und dabei einen Einblick in den Club der Jungs, die immer Jungs bleiben werden, und die Frauen bietet, die einen Platz an einem Tisch haben wollten, an dem von ihnen erwartet wurde, dass sie servieren.“