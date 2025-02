«Will Reeve: Finding My Father» kommt bei ABC

US-Fernsehen

ABC News kündigte ein Primetime-Special mit dem Titelan, in dem der ABC-News-Korrespondent Will Reeve das Publikum auf eine Reise mitnimmt, von der er seit 30 Jahren träumt: die letzte große Expedition seines Vaters und «Superman»-Schauspielers Christopher Reeve im Jahr 1995 noch einmal zu erleben, kurz bevor er bei einem Reitunfall gelähmt wurde und eine Rückenmarksverletzung erlitt, als Will erst zwei Jahre alt war. Kurz vor dem Unfall hatte Christopher Reeve eine Dokumentation über die Wanderung des Pazifischen Grauwals gedreht und war dafür zu einer winzigen Insel in Alaska in der Nähe von Sibirien und zu einer abgelegenen Lagune in Baja, Mexiko, gereist. Jetzt startet Will Reeve, um die Geschichte für ihn zu beenden, in der Hoffnung, dem Mann, der sein Vater vor seinem Unfall war, näher zu kommen.In diesem Doku-Special zur Hauptsendezeit, das von ABC News Studios in Zusammenarbeit mit Cobble Hill Films produziert wurde, reist Will Reeve auf den Spuren seines Vaters an die Orte, die sein Vater vor 30 Jahren besucht hat, und zeigt noch nie gesehene Familienvideos und Fotos seines Vaters aus dieser Zeit. Unterwegs trifft er die Söhne zweier einheimischer Führer, die an der ursprünglichen Expedition seines Vaters teilgenommen haben, sowie deren Familien und andere Einheimische, denen Christopher Reeve auf seiner Reise begegnet ist. Will Reeve erlebt auch die Majestät der Grauwale aus nächster Nähe und hört zum ersten Mal unerzählte Geschichten über seinen Vater, während er die dauerhafte Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern erforscht und eine tiefere Verbindung zum bleibenden Vermächtnis seines Vaters herstellt.„Die meiste Zeit meines Lebens war ich von der Idee fasziniert, diese Reise zu unternehmen, die nicht nur für meinen Vater wichtig war, sondern auch mein Verständnis für sein Leben vor dem Unfall geprägt hat“, sagte Will Reeve. “In seinen Fußstapfen zu wandeln – in dieser Umgebung, die meinen Vater anzog – einige der gleichen Menschen zu treffen und ihre gemeinsamen Geschichten über meinen Vater zu hören, hat meine Erwartungen übertroffen, und ehrlich gesagt hat es mich überrascht, dass ich ihn immer noch neu verstehen kann.“«Will Reeve: Finding My Father» wird am Mittwoch, den 26. Februar, um 22 Uhr, auf ABC ausgestrahlt und wird am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. Das Special ist eine Produktion von ABC News Studios in Zusammenarbeit mit Cobble Hill Films. David Sloan ist leitender ausführender Produzent. Jeanmarie Condon, Robin Roberts und Diane Sawyer sind ausführende Produzenten. Jeanmarie Condon ist Regisseurin.