Amazon übernimmt kreative Kontrolle über «James Bond»-Franchise

Kino-News

Michael G. Wilson und Barbara Broccoli, die beiden Produzenten der Filmreihe, haben mit Amazon MGM Studios ein Joint Venture gegründet, in dessen Obhut der fiktive Geheimagent übergeht. Amazon darf im Alleingang über kommende Produktionen entscheiden.

Das Rätsel über die Nachfolge von Daniel Craig als Geheimagent James Bond ist auch nach rund dreieinhalb Jahren noch immer nicht gelöst. Der bislang letzte Film des «James Bond 007»-Franchise datiert aus dem September 2021, in dem Craigs Figur den Filmtod starb. Möglicherweise kommt aber nun etwas mehr Bewegung in die Entscheidung, in die bislang mehrere Parteien involviert waren. Das Film-Franchise lag in der Hand der MGM Studios, die 2022 für 8,45 Milliarden US-Dollar von Amazon gekauft wurden. Bei «James Bond» war aber auch EON Productions in Person der Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli involviert.Nun haben Amazon MGM Studios, Michael G. Wilson und Barbara Broccoli ein Joint Venture gegründet, in das die geistigen Eigentumsrechte an James Bond übergehen. Die Parteien bleiben zwar weiterhin Miteigentümer des Franchise, allerdings sieht die Kooperation vor, dass Amazon MGM Studios nach Abschluss der Transaktion die kreative Kontrolle über das James-Bond-Franchise erhält. Das Unternehmen, das über die «James Bond»-Vertriebsrechte verfügt, darf damit entscheiden, wie es mit der Filmreihe weitergehen wird.„Seit seinem Kinodebüt vor über 60 Jahren ist James Bond eine der kultigsten Figuren in der Filmunterhaltung“, kommentierte Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, die Gründung des Joint Ventures. „Wir sind dem verstorbenen Albert R. Broccoli und Harry Saltzman dankbar, dass sie James Bond in die Kinos auf der ganzen Welt gebracht haben, und Michael G. Wilson und Barbara Broccoli für ihre unermüdliche Hingabe und ihre Rolle bei der Fortführung des Erbes des Franchise, das von Legionen von Fans weltweit geschätzt wird. Es ist uns eine Ehre, dieses wertvolle Erbe fortzuführen, und wir freuen uns darauf, die nächste Phase des legendären 007 für Zuschauer auf der ganzen Welt einzuläuten.“Wilson wird sich mit der Gründung des Joint Ventures aus dem Filmgeschäft zurückziehen: „Nachdem meine 007-Karriere fast sechzig unglaubliche Jahre umfasst, ziehe ich mich von der Produktion der James-Bond-Filme zurück, um mich auf Kunst und wohltätige Projekte zu konzentrieren. Daher sind Barbara und ich uns einig, dass es an der Zeit ist, dass unser zuverlässiger Partner, Amazon MGM Studios, James Bond in die Zukunft führt.“Broccoli fügt an: „Mein Leben war der Bewahrung und dem Ausbau des außergewöhnlichen Erbes gewidmet, das Michael und mir von unserem Vater, dem Produzenten Cubby Broccoli, überlassen wurde. Ich hatte die Ehre, eng mit vier der unglaublich talentierten Schauspieler zusammenzuarbeiten, die 007 gespielt haben, und mit Tausenden von wunderbaren Künstlern in der Branche. Mit dem Abschluss von «Keine Zeit zu sterben» und Michaels Rückzug aus den Filmen denke ich, dass es an der Zeit ist, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren.“