Hulu verlängert «Paradise»

US-Fernsehen

Außerdem wandert die Serie im April zum Fernsehsender ABC.

«This Is Us»-Mastermind Dan Fogelman, auch Produzent von ֿOnly Murders in the Building», hat miteinen viralen Hit gelandet. Nun wurde das Format mit Sterling K. Brown für eine zweite Staffel verlängert. Nach Informationen von „Variety“ soll die Produktion der zweiten Staffel bereits im April beginnen.In einem beschaulichen Nest in den Vereinigten Staaten von Amerika lebt unter anderem der US-Präsident. Die Ruhe der Stadt wird durch den Mord an Präsident Cal Bradford (James Marsden) bedroht, und sein leitender Geheimdienstmitarbeiter Xavier Collins (Sterling K. Brown) wird beauftragt, herauszufinden, wer ihn getötet hat und warum.Die Hulu-Serie wird ab dem 7. April vom Fernsehsender ABC ausgestrahlt. Neben Brown und Marsden spielen Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin und Percy Daggs IV die Hauptrollen in «Paradise». Die Serie wird von Fogelman, Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal und Steve Beers als ausführende Produzenten geleitet.