«9-1-1»- und «Doctor Odyssey»-Crossover kommt

US-Fernsehen

Die zwei Fernsehserien von Ryan Murphy werden im März eine zusammenhängende Geschichte erzählen.

Wie das US-Branchenblatt „Variety“ berichtet, werden am Donnerstag, den 20. März 2025 die Welten vonundzusammengeführt. Schauspielerin Angela Basset trifft als LAPD-Sergeant Grant auf den Schiffsarzt Bankman, der von Joshua Jackson verkörpert wird.«Doctor Odyssey» geht auch in dieser Folge von der Prämisse aus, dass sich jede Episode um eine andere Themenkreuzfahrt dreht. Die Geschichte spielt während der Casino-Woche an Bord der Odyssey und ‚der unerwartete Gast Athena Grant vermutet, dass es zwei Passagiere auf den Safe des Schiffes abgesehen haben“, heißt es in der Beschreibung. “Athena bittet Max um Hilfe und erhöht den Einsatz in einem gefährlichen Spiel, das nicht für alle mit einem Gewinn enden wird.“Es ist das erste Mal, dass sich bei Ryan Murphy zwei Fernsehserien aus unterschiedlichen Franchises kreuzen. «Doctor Odyssey», in der Jackson, Don Johnson, Phillipa Soo und Sean Teale die Hauptrollen spielen, ist seit seiner Erstausstrahlung im vergangenen Oktober, kurz nach der Premiere der achten Staffel von «9-1-1», ein Erfolg für ABC.