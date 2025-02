Netflix bestellt «Extraction»-Serie

US-Fernsehen

Das neue Projekt stammt von Glen Mazzara und ist mit Omar Sy besetzt.

Der Streamingdienst Netflix hat grünes Licht für die Produktion einer Seriemit Omar Sy gegeben. Das neue Format wird in derselben Welt spielen wie die Spielfilmreihe. Zunächst wurden acht Folgen bestellt. Die Serie startete vor fünf Jahren bei Netflix, 2023 soll es eine Fortsetzung geben.Die offizielle Beschreibung der Serie lautet: "In der rasanten Welt von 'Extraction' beginnt der Actionthriller mit einem Söldner (Sy), der eine gefährliche Mission zur Rettung von Geiseln in Libyen durchführt. Gefangen zwischen verfeindeten Fraktionen und skrupellosen Killern, taucht die Serie in die emotionalen Kämpfe ambivalenter und unvollkommener Charaktere ein, die alle mit Traumata, Verrat und Entscheidungen über Leben und Tod konfrontiert sind“.„Die Zuschauer können sich auf Nervenkitzel freuen, wenn wir tiefer in das Universum von «Extraction» eintauchen„, sagt Peter Friedlander, Vice President Scripted Series bei Netflix: ‚Mit Omar Sy an der Spitze, unserer Zusammenarbeit mit den Russos und Glen Mazzara können die Fans noch mehr von den spannenden Abenteuern erwarten, die sie am «Extraction»-Franchise lieben.“Glen Mazzara ist als Drehbuchautor, ausführender Produzent und Showrunner tätig. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes und Chris Castaldi sind ausführende Produzenten von AGBO, Sam Hargrave, Eric Gitter und Peter Schwerin sind ebenfalls ausführende Produzenten. Joe Russo schrieb das Drehbuch für beide Filme und produzierte sie zusammen mit Anthony, Gitter und Schwerin. Hargrave führte bei beiden Filmen Regie, die Produktion wurde von AGBO übernommen.„Ich bin ein sehr glücklicher Mann“, sagt Mazzara, “Omar ist ein großes Talent. Joe, Anthony und Angela haben mich in der AGBO-Familie willkommen geheißen. Ihr Team ist wirklich das beste, mit dem ich je gearbeitet habe. Ich bin wirklich sehr glücklich.