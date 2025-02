Das Horoskop: Köche, Brüder & Fake News

Reihen

Der Blick in die Glaskugel verrät: Die neue Woche bringt zahlreiche interessante Formate. Quotenmeter hat die Sterne befragt, um herauszufinden, ob die Neustarts von Erfolg gekrönt sind.

«MasterChef Germany»

«Big Brother – Die Show»

«Fake News - Alles erstunken und erlogen»

«Duell der Gartenprofis – Mein grünes Paradies»

«Raabs Pokernacht mit GGPoker.de»

Mit einer einzigartigen Mischung aus Geschmack, Technik und Kreativität versuchen ambitionierte Hobbyköchinnen und -köche die Gunst der prominent besetzten Jury für sich zu gewinnen. Unter den Augen und den Geschmacksnerven von Mike Süsser, Robin Pietsch und Felicitas Then müssen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Kochkunst unter Beweis stellen.Mit Melissa Khalaj, Jochen Schropp und Jochen Bendel hat sixx für «Big Brother – Die Show» drei vertraute Gesichter verpflichtet. Neu im «Big Brother»-Kosmos ist Elena Gruschka. In wechselnden Konstellationen besprechen sie in Duos gemeinsam mit Gästen und der Community die «Big Brother»-Themen des Tages.In «Fake News» präsentiert die ehemalige «Tagesschau»-Sprecherin Linda Zervakis zusammen mit Katrin Bauerfeind und Benni Stark in KI-Einspielern, Sketchen und Reportage-Beiträgen wöchentlich die besten und lustigsten „Fake News“ zum aktuellen Geschehen. ProSieben verspricht ein „richtiges News-Studio, eine „richtige News-Sendung mit einer richtigen News-Sprecherin“. Aber alles «Fake News – Alles erstunken und erlogen»! Während Zervakis und Stark in der Satire-Show die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Studio begrüßen, kommentiert und analysiert Katrin Bauerfeind ausgewählte Themen. Komplettiert wird das Team durch wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen.Zwei Garten- und Landschaftsbauer präsentieren einer Familie Konzepte für den Gartenumbau. Der Fokus liegt dabei auf günstigen Alternativen zu hochwertigen und teuren Baustoffen oder Pflanzen – zum Beispiel durch das Wiederverwerten vorhandener Materialien. Um Kosten zu sparen, wird die Familie aktiv in den Umbau mit eingebunden – unter Anleitung des Gartenprofis.Stefan Raab begrüßt in «Raabs Pokernacht mit GGPoker.de» Elton und drei weitere prominente Spieler am Kartentisch. Ein Wildcard-Gewinner erhält über Qualifikationsturniere auf GGPoker.de die einmalige Chance, mit den Stars am Tisch zu sitzen! Gemeinsam zocken sie um 100.000 Euro. Spielart ist die beliebte Variante "Texas Hold'em". Kommentator ist Poker-Experte Michael Körner.