«In höchster Not» erscheint Mitte April

Die Dokumentationsreihe wurde im Herbst 2024 angekündigt.

Der Bayerische Rundfunk hat die Produktionsfirma Timeline Production fürbeauftragt. Im vergangenen Herbst wurden zahlreiche Bergretter bei der Arbeit in den Alpen begleitet. Die Sendung ist ab Mittwoch, den 9. April 2025, in der ARD Mediathek abrufbar. Das BR Fernsehen setzt am Montag, den 14. April 2025, auf die ersten vier Folgen. «In höchster Not – Bergretter im Einsatz» reiht sich ein in die Formate in der ARD Mediathek wie etwa «Feuer und Flamme» (WDR) oder «Nachtstreife» (NDR).Die Doku-Serie bietet einen fesselnden Einblick in die Welt der Bergrettung und zeigt die vielfältigen Herausforderungen, denen die Retterinnen und Retter gegenüberstehen, was sie leisten, erleben und empfinden. Denn trotz ihrer Schönheit bergen die bayerischen Alpen auch zahlreiche Gefahren, z. B. wenn die Tourenplanung nicht stimmt, das eigene Leistungsvermögen über- oder die Natur unterschätzt wird: Steile Abhänge, instabile Wetterbedingungen, Lawinen und unvorhersehbare Naturereignisse machen das Bergsteigen und Wandern von Fall zu Fall zu Unternehmungen mit einem nicht zu unterschätzenden Risiko.„Für Aufnahmen in der Wache nutzen wir normale Kameras, wie sie auch in anderen Bereichen verwendet werden“, erklärt Produzent Max Reichel. „Am Berg hingegen ist es entscheidend, leicht und mobil zu bleiben. Daher reduzieren wir unser Equipment auf ein Minimum. Bei den Bergrettern kommen zudem Bodycams zum Einsatz. Die größte Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass genügend Kameras während des gesamten Einsatzes laufen, ohne dass Akku oder Speicherplatz zur Neige gehen.“