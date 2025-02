Neues von Alan Titchmarsh kommt

TV-News

Der Sender RTL Living hat ein neues Format eingekauft.

Die erste und zehnteilige Staffel vonstartet in Deutschland. Die Produktion stammt von Spun Gold und All3Media International. Die erste Episode mit dem Namen „Gartenvögel“ wird am Dienstag, den 20. März 2025, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Vor der Kamera stehen Alan Titchmarsh, David Domoney und Camilla Bassett-Smith.Für Alan Titchmarshs Expertenteam ist kein Gartenprojekt zu groß oder zu klein. Gartenarchitekt David Domoney zeigt, wie man mehr Vögel in den eigenen Außenbereich locken kann und Fernsehgärtnerin Camilla Bassett-Smith entdeckt Tipps zum Selberziehen von Pflanzen. Aber auch für urbane Gartenkonzepte, wie ein innerstädtisches Gemeinschaftsgartenprojekt oder eine grünen Wohlfühloase im Innenbereich, gibt es wertvolle Tipps.Im Anschluss gehtweiter. Alan Titchmarsh und sein Team kreieren einen üppigen thailändischen Garten in Leighton Buzzard für die Familie eines Sanitäters und ihre vier Rettungsmöpse! Alan verrät alle Tricks, um einen asiatisch inspirierten Garten zu schaffen, der in Großbritannien gedeihen wird, mit leuchtend roten und orangefarbenen Blumen und einer Pergola. Katie Rushworth und David Domoney helfen mit einer stilvollen Hundedusche und einem praktischen Hundeklo!