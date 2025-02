«Ruthless» geht Mitte März weiter

US-Fernsehen

Gleich zu Beginn werden drei Episoden veröffentlicht.

Die fünfte Staffel der BET+-Originalserieaus den Tyler Perry Studios wird am Donnerstag, dem 13. März, mit drei Folgen ausgestrahlt. Die Staffel mit neun Folgen wird mit einer Folge pro Woche fortgesetzt und endet mit dem Staffelfinale am Donnerstag, dem 24. April.Die fünfte Staffel von Ruthless erreicht den Höhepunkt der Zerstörung und des Chaos, da auf beiden Seiten des Geländes Blut vergossen wird. Bündnisse werden zerbrechen, Vertrauen wird nicht mehr existieren und Unschuldige werden bestraft werden. Wer wird übrig bleiben, wenn sich der Staub gelegt hat?Melissa L Willians verkörpert Ruth. Ruth ist Callies Mutter und Barrys Ex-Freundin («The Oval»). Ruth ist ehemals drogenabhängig und hat das Sorgerecht für ihre Tochter verloren. Sie ist Mitglied des Rakudushis-Kults. Matt Cedeno ist ein Anführer. The Highest ist der Anführer und Gründer des Rakudushis-Kults. Als ehemaliger Gefängnisinsasse beschloss er, nach seiner Entlassung eine neue Religion zu gründen. Er ist charmant, kann aber auch gefährlich manipulativ sein. Marva wird von Baadja-Lyne Odums verkörpert. Marva ist die ältere Mutter und ein hingebungsvolles Mitglied der Rakudushis. Sie ist eine der engsten Vertrauten des Höchsten. Sie kann grausam und unerbittlich sein, wenn es darum geht, auf dem Gelände der Rakudushis für Ordnung zu sorgen.