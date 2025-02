Joe Buck kommentiert das Eröffnungsspiel der New York Yankees

US-Fernsehen

Ende April werden die Yankees bei ESPN gegen Milwaukee Brewers antreten.

Joe Buck, die Stimme von «ESPNs Monday Night Football» und Veteran von «24 World Series», wird am Donnerstag, dem 27. März, sein erstes nationales Major-League-Baseball-Spiel seit der World Series 2021 kommentieren. Buck wird das Spiel der Milwaukee Brewers gegen die New York Yankees am Eröffnungstag der Major League Baseball, das um 15:00 Uhr im Yankee Stadium beginnt, für die exklusive MLB-Eröffnungsspiel-Präsentation von ESPN live kommentieren. Der YES-Network-Analyst Joe Girardi und der Brewers-Analyst Bill Schroeder werden sich Buck anschließen und gemeinsam mit ihm die dreiköpfige Sprecherkabine für die Sondersendung bilden.„Der Eröffnungstag war schon immer ein bedeutender Tag im Sportkalender und ist für mich persönlich nach wie vor etwas Besonderes“, sagte Buck. „ESPN hat mich mit dieser einmaligen Gelegenheit angesprochen, die Saison zu eröffnen, und ich habe schnell zugesagt. Joe und Bill sind beide gute Freunde und bessere Baseball-Experten, und ich weiß, dass sie die Sendung tragen werden, während ich nur mitmachen will.“ Buck kam 2022 zu ESPN, um neben dem Analysten Troy Aikman und der Reporterin Lisa Salters die Stimme von Monday Night Football zu werden.„Joe Buck ist ein Synonym für Major League Baseball und seine Anwesenheit in der Sprecherkabine wird eine unglaubliche Bereicherung für unsere Berichterstattung am Eröffnungstag sein“, sagte Burke Magnus, ESPN President, Content. “Wir schätzen Joe sowie Joe Girardi und Bill Schroeder dafür, dass sie sich bereit erklärt haben, für diese Sondersendung zusammenzukommen. Der Eröffnungstag im Yankee Stadium ist jetzt noch größer und ich werde einer von vielen Fans sein, die am 27. März die Übertragung genießen werden.“ Das Spiel Brewers gegen Yankees ist die erste Hälfte eines exklusiven Opening Day-Doppeldurchgangs von ESPN. Um 19 Uhr werden die Los Angeles Dodgers, die den World Series-Titel verteidigen, die Detroit Tigers empfangen. Das Sonntagabend-Baseball-Übertragungsteam – Karl Ravech, die Analysten Eduardo Pérez und David Cone sowie der Reporter Buster Olney – wird das Spiel kommentieren.