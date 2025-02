«Mysterium Bermudadreieck» landet im Free-TV

TV-News

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku strahlt die Reihe am Freitagabend aus.

Bei Kabel Eins Doku steht demnächst die Premiere vonan. Die Doku-Reihe von A&E Networks startet am Freitag, den 7. März, um 20.15 Uhr. Im englischen Original hört die Dokumentation auf den Namen «Bermuda Triangle: Into Cursed Waters». Die erste Geschichte ist „Triangle of Madness“, das man hier mit „Dreieck des Wahnsinns“ übersetzt.Mithilfe einer sorgfältig erstellten Karte, auf der die Position von nicht identifizierten Unterwasserwracks und Anomalien markiert ist, untersucht ein Expertenteam das von Mythen und Legenden umwobene Bermuda-Dreieck. 1926 reiste der Frachter "Sudoffco" mit 29 Mann an Bord von New Jersey zum Panamakanal. Im Bermuda-Dreieck verschwand er plötzlich von der Meeresoberfläche. Das Team ortet ein Wrack vor der Küste Floridas, bei dem es sich um den Frachter landen könnte. In der zweiten Geschichte sucht das Team nach einem A3-Skywarrior-Kampfflugzeug, das 1960 bei einem Unglück vor dem Flugzeugträger USS-Saratoga verloren ging. Die Umstände sind bis heute nicht genau geklärt und geben Anlass für Spekulationen.setzt um 21.45 Uhr ebenfalls auf das Bermudadreieck. Mythen und Legenden von spurlos verschwundenen Schiffen und Flugzeugen ranken sich um das Bermuda Dreieck, einer Stelle im westlichen Teil des Nordatlantiks. Ein Forscherteam begibt sich heute auf die Spur des verlorenen "Flight 19". Das Flugzeug verschwand nur Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs und tauchte nie wieder auf.