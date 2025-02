Das Erste zieht eine Cannabis-Bilanz

TV-News

Im Anschluss schaut man auf den Nürburgring.

Am Samstag, den 29. März 2025, wirdin die ARD Mediathek hochgeladen. Am Montag, den 31. März 2025, folgt der Dokumentarfilm um 23.05 Uhr im Ersten. Tom Ockers hat den Film für den Südwestrundfunk hergestellt. Am 1. April 2024 trat das Cannabis-Gesetz in Kraft. Es sollte die Kriminalität senken und Konsumenten vor Risiken schützen. Zum Jahrestag ziehen Mediziner, Polizei und Justiz mit «ARD Wissen» Bilanz.Um zu analysieren, wie sich der Cannabis-Konsum entwickelt, steigen Forschende unter anderem in die Kanalisation: Der Gehalt des Abbauprodukts Carboxy-THC im Abwasser verrät, wie viel Cannabis die Menschen einer Region konsumieren. Was hat sich im ersten Jahr nach der Legalisierung verändert? Steigt der Konsum? Sinken die Straftaten? Welchen Einfluss hat das auf gesundheitliche Risiken?Ab 23.50 Uhr folgtvon André Schäfer und Oliver Lau. Der Film taucht tief in die Geschichte dieser Rennstrecke ein, erzählt pünktlich zum 100. Jahrestag des ersten Spatenstichs 1925 vom Auf und Ab des Nürburgrings, zeigt die großen Erfolge, Skandale und Unfälle, erzählt vom Anfang und Ende der Formel-1-Geschichte auf dem Ring. Es geht aber nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft: Wie könnte sie aussehen ohne Verbrennungsmotor?